Vojenský výcvik za 50 eur? Na Slovensku organizujú letný tábor: Je proti prehnanému liberalizmu či fašizmu

Cieľom päťdňového tábora, za ktorý účastníci zaplatia 50 eur, má byť „so zvrátenosťami, ktoré do súčasnosti nepatria, akými sú napríklad fašizmus, nacizmus či prehnaný liberalizmus“. Tak informuje stránka na sociálnej sieti Domobrana Novohrad, ktorej motivačným citátom je "Makaj na sebe, lebo šťastie praje pripraveným".

Tábor by sa mal konať v auguste a v cene je aj strava a výstoj. Upozornili na to Hospodárske noviny. Prihlásiť sa môžu všetky vekové kategórie. Okrem tohto tábora však v ponuke nájdete aj jednorazové kurzy na rôzne typy strelných zbraní alebo každomesačné tréningy.

Hospodárske noviny zisťovali aj to, či je organizácia domobrany v súlade s legislatívou. Podujatia, na ktorých sa konajú paravojenské aktivity, samy osebe zákon neporušujú, no splnené musia byť určité podmienky. Tou najzákldanejšou je oprávnenie na poskytovanie služieb v cestovnom ruchu. Pre tento typ podujatí, na ktorých sa používajú aj strelné zbrane, však platia aj iné podmienky. Jednou z nich je napríklad aj to, že subjekt, ktorý bude tábor prevádzkovať, musí mať aj povolenie na prevádzkovanie strelnice a na nej môžu strieľať len osoby so zbrojným preukazom a iné osoby pod ich dozorom.