Podnikateľ Janíček si myslí, že ľudia už neveria súčasným politikom: Chce to zmeniť a oznámil vlastnú stranu!

VIDEO Tlačová konferencia Ondreja Janíčka k novej strane Karma:

Slnko na mňa svietilo od rána, popisoval dnešný štvrtok Janíček

Nie je pochýb, že známy podnikateľ dnes oplýval veľkou radosťou. Tú mu hlavne spôsobil oslobodzujúci rozsudok Okresného súdu v Trnave, ktorý ho oslobodil v rámci kauzy Fatima a bol tak zrušený rozsudok bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej. Navyše oznámil vznik novej strany. "Dnes je ten deň o to zvlášť krásny, že pre mňa slnko svietilo od rána," popísal úvodom Janíček.

Galéria fotiek (3) Obžalovaný bývalý majiteľ trenčianskeho baru Fatima Ondrej Janíček

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Novú stranu nazval symbolicky - Karma. Na tlačovej konferencii hovoril o svojich nepríjemných skúsenostiach so "spravodlivosťou po slovensky". "Niekedy je spravodlivosť krutá - ku mne bola. Bola krutá preto, lebo niektorí jedinci sa pričinili o to, aby som spravodlivosť pocítil z iného konca. A to z toho, že som bol doslova a do písmena týraný politickými špičkami, ale aj políciou, prokuratúrou a súdmi," posťažoval sa Janíček s tým, že práve súdy by mali byť tie najmocnejšie v krajine a zaujímať sa o trestanie skrivodlivosti.

Prečo si vybral práve názov Karma?

Vo vzduchu ešte visela otázka, prečo sa Janíček rozhodol práve pre názov Karma. "Karma ma reprezentuje a karma je ten správny výraz, ktorý pochopia Slováci. Môže byť dobrá aj zlá. Ja však chcem jednoznačne ísť za dobro a dobro raziť. Preto je to karma spravodlivosti," vysvetlil ešte v závere brífingu Janíček.

Dvojitý dôvod na radosť

Janíček sa však dnes okrem založenia novej strany mohol tešiť aj z niečoho oveľa dôležitejšieho. Okresný súd (OS) Trnava ho totiž vo štvrtok na obnovenom konaní v 20-ročnej kauze trenčianskeho baru Fatima oslobodil. Nebol však sám. Išlo aj o podnikateľa Jozefa Strelčíka, ktorý bol spolu s Janíčkom obžalovaný pre pokračovací trestný čin vydierania formou spolupáchateľstva.

Súd konštatoval, že nebolo dokázané, že skutky spáchali obžalovaní. Rozsudok vydala ešte v minulosti bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská.

Galéria fotiek (3) Monika Jankovská v luxusnom kožuchu.

Zdroj: TASR

Urobila tak ešte roku 2001 keď pôsobila ako sudkyňa. Malo ísť o vydieranie podnikateľa Tibora Jurisu a rozsudok bolo odňatie slobody na 15-mesiacov. Dvojica sa bránila, tvrdila, že Juris podpísal krivú výpoveď, právny zástupca Janíčka Daniel Lipšic v roku 2020 uviedol, že pôvodný rozsudok sudkyne bol zmanipulovaný a vyhlásený pod vplyvom korupcie.

Malo ísť o vytvorenie priestoru na prevzatie nehnuteľnosti Fatima pod Trenčianskym hradom, ktorého súčasťou je aj známy, dnes zdevastovaný bar. Janíček tvrdil, že stali obeťami silno organizovanej zločineckej skupiny čongrádyovcov, Moniky Jankovskej, Petra Vaska a spol. V trestnom oznámení, ktoré v roku 2020 podal na Generálnu prokuratúru SR, uviedol, že v minulosti podal "viac ako tri desiatky trestných oznámení, množstvo sťažností, žiadostí o pomoc pri jeho ochrane". "Avšak z dôvodu zásahu Jankovskej nebolo podaniam vyhovené. Takmer všetky boli odložené, odmietnuté," doplnil.