Ďalší strašný prípad z nitrianskej nemocnice: Muž ležal na podlahe v bolestiach, vraj dostal plnohodnotnú starostlivosť!

Prípadu vážne chorého pána sa venoval regionálny portál MY Nitra. Ide o šesťdesiatročného pána Juraja, ktorý skončil s obrovskými bolesťami v nitrianskej nemocnici, kde ho aj hospitalizovali. Kým sa tak však konečne stalo, prešiel si peklom a až na tretí pokus sa to konečne podarilo.

Prvý lekár ich odbil už cez telefón a napätý víkend

Z celej situácie už pomaly nevidela východisko ani jeho zúfalá manželka Zuzana. "Lekár z traumatológie ho ani nevidel a po telefóne sa vyjadril, že nejde o akútny stav, poslal nás domov," hovorí o nepríjemných spomienkach Zuzana.

Celý prípad sa pritom ťahal už od soboty až po pondelok, kedy ho operovali. Medzitým bol v nepríjemnej pozícii v sobotu aj v nedeľu, išlo teda o mimoriadne nepríjemný víkend. Už na urgentnom príjme však pána odporučili na hospitalizáciu, ku ktorej došlo až začiatkom týždňa

Galéria fotiek (3) Fakultná nemocnica v Nitre

Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

Čo sa vlastne stalo?

Na to, aby sme pochopili, čo bolo začiatkom celej ťahanice sa musíme vrátiť na začiatok. "Manžel má jednu nohu bez kĺbu, na druhej má umelý kĺb. Dostal silné bolesti, v neurologickej ambulancii mu predpísali infúzie aj lieky. Jeho stav sa ale nezlepšil, naopak," hovorí manželka Zuzana, ktorá spolu s manželom pochádza z neďalekého Veľkého Zálužia.

Šesťdesiatročný Juraj sa nemohol ani pohnúť, mal bolesti a odmietal jesť, pil len cez hadičku a už šesť dní nebol na toalete. To spôsobilo, že manželka už v sobotu musela zavolať záchranku. "O tretej popoludní ho zobrali na urgent, kde boli veľmi ochotní. Do 23. hodiny mu robili vyšetrenia. Zistili, že má okolo umelého kĺbu zápal. Odporučili jeho hospitalizáciu na traumatológii," popisuje manželka. Lekár však celú situáciu vyhodnotil ako neakútnu a muža vraj ani nevidel.

Hodiny hrôzy a ležanie na chodbe v prievane

Zuzana sa tak s manželom opäť presunula na urgent. Tamojší personál opäť volal na neurológiu a znovu na traumatológiu. Nezostávalo nič iné, len sa vrátiť domov. Sanitár si však s ním nevedel rady a sám takúto manipuláciu nezvládal. "Z urgentu preto telefonovali hasičom, reakcia bola, že na to nemajú kompetencie," pokračuje Zuzana v hrozivom rozprávaní.

Kým sa Zuzana konečne dovolala pomoci od príbuzného, už prešlo pár hodín a bolo ráno. Toto čakanie bolo strašné, keďže Juraj ho strávil poležiačky na chodbe v bolestiach a v prievane.

Na druhý deň, v nedeľu, skúsila Zuzana šťastie ešte raz, keďže stav jej manžela sa opäť zhoršil. Už mal dokonca aj horúčku a nevnímal. V nemocnici jej vraj povedali, že jej muž patrí na ortopédiu, no ortopéd je počas nedele mimo. Preto mu predpísali lieky a odporučili prísť v pondelok do ambulancie.

Po hrozivom víkende sa napokon konečne dočkal hospitalizácie

Juraja až v pondelok po bolestivom víkende konečne prijali na kliniku úrazovej chirurgie a ortopédie. Zápal bol tentokrát už potvrdený a zistili, že má poškodený umelý kĺb. Operácia sa začala krátko na to. Na otázku, prečo to tak celé dlho trvalo sa neudržala sĺz. "Bola to totálna bezmocnosť. To sa už ani nedalo počúvať," bolestivo spomína zúfalá Zuzana.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Nemocnica hovorí o štandardnom postupe a plnohodnotnej starostlivosti

Nemocnica celý prípad najskôr prešetrila a po otázkach média sa vyjadrila, že pacientovi vraj bola počas víkendu poskytnutá plnohodnotná zdravotná starostlivosť. "Na základe viacerých vyšetrení si jeho stav nevyžadoval akútnu hospitalizáciu, pričom mu bola odporučená kontrola v špecializovanej ambulancii po víkende," píše nemocnica.

Zdravotníckej jednotke v Nitre je podľa ďalšieho znenia úprimne ľúto vzniknutej situácie a dodávajú, že zodpovedne pristupujú ku každému z pacientov, ktorí k ním prichádzajú.