Slováci, pozor! Prichádza veľká zmena počasia: Pokoria extrémne horúčavy rekordy? Čaká nás hotové PEKLO

Archívne VIDEO Návštevníci Starého mesta sa ochladzujú počas horúčav v sprchách

Začiatok letných prázdnin sa niesol v znamení horúčav, ktoré následne vystriedalo chladné, veterné a upršané počasie. Aj to by sa už v nasledujúcich hodinách malo zmeniť. Podľa meteorológov a prognóz by totiž nad Slovensko malo prísť veľké oteplenie! Extrémne vysoké teploty zapríčiní prílev veľmi teplého až extrémne teplého vzduchu zo západnej Európy, pri ktorom teploty vystrelia na 36 až 39 stupňov Celzia. Ba čo viac, na niektorých miestach môžu teploty presiahnuť aj 40-stupňovú hranicu, a to najmä na juhozápade.

‼️🔥 AKTUÁLNE: Chladné počasie skončí, na rade sú horúčavy. Prvá vlna dorazí v stredu, teploty budú atakovať +35... Posted by Meteo Slovensko on Monday, July 11, 2022

"Horúco nám začne byť znova už v stredu, kedy maximálne denné teploty presiahnu tropických +30 °C na časti juhozápadného Slovenska. To ale nie je koniec. Štvrtok bude pravdepodobne vrcholom horúčav. Na predposledný pracovný deň numerické modely simulujú 32 až 35 °C na viacerých miestach západného Slovenska," upozornil portál Meteo Slovensko na sociálnej sieti. Ako dodali, teplé počasie bude pokračovať aj v piatok, kedy sa však môže mierne ochladiť, no naďalej by malo byť slnečno. Mierne chladnejšie by malo byť aj cez víkend, ale k záveru týždňa sa opäť oteplí a nad Slovensko by mali doraziť rekordne extrémne horúčavy.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR / Martin Baumann

"Predpovede nám signalizujú horúčavy, pri ktorých teploty vystrelia na horúcich 37 až 40 °C. Niektoré dokonca nevylučujú, že v našich končinách bude aj 41, či až +42 °C v oblasti Podunajskej nížiny a juhozápadu územia. Pre nás by takéto horúčavy s tak vysokými teplotami boli rekordné a od začiatku meraní najextrémnejšie. Doteraz je totiž platný absolútny slovenský teplotný rekord z roku 2007, kedy 20. júla v Hurbanove padlo 40.3 °C. Tento rekord tak môže byť ostro ohrozený. Ak sa teda takéto horúčavy potvrdia, znamená to pre nás rekordné teplotné peklo," uzavrel portál s tým,

Horúco aj v ďalších krajinách

Už cez víkend však mnohých obyvateľov Európskej únie prekvapil prílev horúceho vzduchu. Nie je ničím neobvyklým, že na Pyrenejskom poloostrove presahujú horúčavy hranicu 40 stupňov Celzia. Avšak, extrémne horúco bolo aj na Britských ostrovoch, kde vysoké teploty trápili ľudí už cez víkend.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR / AP

V pondelok večer údaje ukázali, že v Northolte v západnom Londýne bolo v ten deň nameraných 32 °C, čo znamená, že bolo blízko k prekonaniu tohtoročného teplotného rekordu 32,7 °C, informoval portál imeteo.sk. Rekord v Británii sa však nepodarilo prekonať, ten je ešte z 25. júla 2019 na hodnote takmer 39 stupňov. Nie je však vylúčené, že sa extrémne teploty k rekordu minimálne priblížia.

Nasledujúce dni predpovedajú meteorológovia pre Španielsko, Portugalsko, ale aj Taliansko extrémne teploty do +45 °C. Španielsko podľa štátnej meteorologickej agentúry AEMET v júni zasiahla najskoršia vlna horúčav od roku 1981.