ROZHOVOR s bývalým väzňom: V base bola šikana na dennom poriadku! V Žiline som dostal sekundárny syfilis

Nedávno bol medializovaný prípad mladého Bratislavčana, ktorý bol odsúdený pre drogy a dostal sa do väzenia v Hrnčiarovciach nad Parnou. Jeho matka hovorila o tom, že vo väzení ho šikanujú a sexuálne obťažujú. Na základe toho sa nám do redakcie ozval muž, ktorý má aj s touto väznicou skúsenosti. Keďže ide o citlivý prípad, pre účely článku sme zmenili meno na Peter. Odsúdený bol za majetkovú trestnú činnosť a tresty si odsedel v niekoľkých väzniciach.

V rozhovore sa dozviete:

Aké sú podmienky v slovenských väzniciach

Ako funguje zdravotná starostlivosť

V ktorej väznici je to najhoršie

Ako sa k väzňom správajú bachari a ostatní spoluväzni

Peter bol v niekoľkých väzniciach. Ako nám prezradil, trest si odpykával za majetkovú trestnú činnosť. Išlo o prípady, ktoré ho dobehli z minulosti. Z väznice v Žiline si však odniesol nepríjemnú chorobu. Po pobyte vo väznici v Žiline sa mu na prirodzení začali objavovať nepríjemné fľaky. Zo Žiliny ho eskortovali do Dubnice nad Váhom, kde bol u doktorky. Peter tvrdí, že ho liečili len mastičkami a kázali mu, aby si to namáčal v čiernom čaji. To, že skutočne podstúpil takúto "liečbu", vyplýva aj z väzenskej karty a zdravotnej dokumentácie, do ktorej sme mali možnosť nahliadnuť.

"Testy mi urobili až vtedy, keď som sa začal vyhrážať, že sa budem sťažovať a riešiť to s právnikom," hovorí. Nakoniec mu diagnostikovali sekundárny syfilis.

Viac sa dozviete v rozhovore vo videu.

Peter strávil nejaký čas aj v Hrnčiarovciach. "Zažil som tam aj také veci, že jeden väzeň tam držal chlapcov a obtieral si o nich genitálie. Ten celkový väzenský systém je tak nastavený, že dozorcovia o tom vedia, tam sa aj bojíte ísť niekomu niečo povedať," hovorí Peter v druhej časti rozhovoru.

Okrem slovenských väzníc má Peter skúsenosti aj s rakúskymi. Podľa neho je to niečo neporovnateľné. "Správajú sa tam k odsúdeným ako k ľuďom. Rovnako aj spoluväzni sú iní," opisuje zážitky zo zahraničného väzenia v tretej časti rozhovoru.

V poslednej časti rozhovoru Peter opísal pobyt vo väzení v Želiezovciach. "Tam sa mi stalo, že bachari mali naše mená a odkiaľ sme, tam je veľa Maďarov. Keď videl, že ja som zo Žiliny, tak hneď začal, že Žilina - slotovec. Musel som urobiť nahý 20 drepov," hovorí Peter.