Kúpanie len na vlastné riziko! Trčiace klince, šmykľavka meter nad vodou: Toto je pravý akvapark hrôzy

BRATISLAVA - Uplynulé dni nás sužovali vysoké teploty, ktoré mnohých vyhnali k vode. Či už sú to prírodné vody alebo kúpaliská, dôležitá je kvalita vody a bezpečnosť. V Bratislave je miesto, ktoré právom môže nazývať "akvapark hrôzy".

Počas horúcich letných dní mnohí vyhľadávajú vodu, aby sa mohli osviežiť. V Bratislave tak môžete urobiť na niektorom kúpalisku a ak radšej uprednostňujete prírodné vody, obľúbené sú Zlaté piesky, Malý Draždiek, ale aj Vajnorské jazero.

Práve na ňom sa kedysi nachádzal Bufet pod Billboardom, ktorý návštevníkom ponúkal rôzne občerstvenie, zmrzlinu a možnosť relaxovať pri vode. Na svoje si prišli aj deti, ktoré sa mohli do vody spustiť na šmykľavke a tí odvážnejší si mohli skočiť z móla. Ak by ste sa však rozhodli tento bufet navštíviť teraz, veľa radosti by ste si neužili. Napriek tomu, že na internete nájdete otváracie hodiny, občerstvenie si v ňom už nekúpite.

Po bufete ostala len schátraná budova, zábradlie a schody sú rozpadnuté a šmykľavka končí asi meter nad zemou. Napriek tomu je to stále vyhľadávané miesto medzi mladými ľuďmi, ktorí si chcú užiť trochu adrenalínu. Pozor by ste si však mali dať aj na rôzne trčiace klince a odpadky, ktoré sa povaľujú naokolo.

Tak čo, vyskúšali by ste si takýto "akvapark hrôzy"?