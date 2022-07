VšZP zrušila pobočku pred dvoma rokmi: Správca budovy aj ÚVO si nevedia rady! Zlá adresa, desiatky ľudí a nadávky

BRATISLAVA – Slepá ulička. Aj tak by sa dal nazvať prípad so zrušenou pobočkou Všeobecnej zdravotnej poisťovne na adrese Ružová dolina. Už takmer tri roky nesídlia na tejto adrese. Úrad pre verejné obstarávanie a správca budovy hovoria o bezradnej situácii. Topky kontaktovali všetky zainteresované strany a zdá sa, že situácia aktuálne nemá východisko.

Do redakcie nám prišiel tip. Viacerí ľudí sa v ňom sťažovali na neexistujúcu pobočku VšZP, ktorá síce už tri roky nesídli na adrese Ružová dolina, no denne sem prídu desiatky ľudí. Keď nenájdu to, čo hľadajú, pýtajú sa pracovníkov na recepcii. Nie sú to len úsmevné situácie, ale často aj nadávky, krik a nepríjemné situácie. ÚVO aj správca budovy Dušan Báb si so situáciou nevedia rady.

Starí ľudia v horúčavách hľadajú pobočku

Pobočka Ružová dolina bola presťahovaná na ulicu Ondavská 3 v bratislavskom Ružinove. Na pôvodnej adrese fungovala do 31. mája 2020. Napriek tomu ju tam ľudia stále hľadajú. „Denne sem ešte chodia ich klienti, väčšinou starí ľudia, chorí, o palici, ktorí o tom nevedia. Doteraz ich sem posielajú aj inštitúcie, ktoré by o zmene mali byť informované (Sociálna poisťovňa, všeobecní lekári, dokonca infolinka VŠzP),“ uviedla žena v tipe s tým, že si na chodbách budovy všimla starších ľudí práve v obrovských horúčavách a nemohla sa na to viac pozerať.

Všimla si aj situáciu, kedy mnohí ľudia nadávali pracovníkom na recepcii. Úrad pre verejné obstarávanie pre Topky potvrdil, že ich zamestnankyňa je opakovane vystavená otázkam zo strany občanov. „Občania často prichádzajú osobne na adresu, na ktorej VšZP už nesídli a na ktorej sídli ÚVO, podľa ich vyjadrení ich na túto adresu posielajú aj ich všeobecní lekári,“ uviedla hovorkyňa Jana Zvončeková. ÚVO na adrese sídli od roku 2016.

Desiatky ľudí, zlá adresa a nadávky... Nikam to nevedie

ÚVO je však v budove len v prenájme a priestory si prenajíma od firmy GMD Finance, s. r. o., ktorá priestory prevádzkuje. Oslovili sme preto správcu budovy Dušana Bába, ktorý sa vyjadril v podobnom duchu ako úrad. „Už tri roky tu nie je VšZP. Riešil som to aj s bývalou riaditeľkou, poprosil som ju, aby to niekde uverejnili alebo zrušili z mapy,“ povedal pre Topky s tým, že situáciu následne riešili s vedením priebežne a to viackrát. „Neviedlo to nikam,“ uviedol.

Dodnes chodí na recepciu podľa slov správcu denne okolo 20 až 30 ľudí. „Prídu na recepciu a otravujú našu recepčnú a nášho vrátnika a oni sú už z toho unavení. Každý deň sem chodia ľudia a oni nič iné nerobia, len im vysvetľujú, kam majú ísť,“ povedal s tým, že boli dni, kedy prišlo aj 50 ľudí. Na recepcii im stále poradili, no po dlhých rokoch sa to nie vždy dá zvládnuť s chladnou hlavou.

„Veľakrát im už povedali, že nehnevajte sa, ale už vám nebudeme dávať informácie. Ľudia im vtedy vynadali,“ opísal Báb. „Im nestačí povedať adresu, oni chcú aj vysvetliť, ako sa tam majú dostať. Keby chceli vedieť len adresu, tak je to v poriadku, ale takto sa to nedá,“ uviedol.

VšZP urobila všetko, čo mohla

S celou situáciou sme sa preto obrátili na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Podľa ich slov však urobili všetko pre to, aby boli ľudia informovaní. „V tejto súvislosti sme minulý rok riešili iba jeden jediný podnet,“ uviedla pre Topky hovorkyňa poisťovne Ivana Štefúnová. Evidentne to však nestačilo. Na oficiálnych stránkach VšZP je oznam o zrušení pobočky a takisto majú byť informovaní aj pracovníci callcentra. „VšZP pred presťahovaním uvedenej pobočky informovala všetky potrebné inštitúcie aj klientov, okrem iného napríklad aj výveskou na dverách pobočky. Tieto oznamy boli opakovane vyvesené aj minulý rok,“ povedala.

„Zároveň na žiadnych marketingových materiáloch VšZP, na webe VšZP či v aplikácii VšZP sa táto pobočka pochopiteľne už nevyskytuje. O presťahovaní pobočky v Ružovej doline VšZP informovala aj cez sociálne siete, cez printové médiá, správy TV Ružinov, cez oznámenia na vchodových dverách nielen bývalej pobočky, ale aj ostatných pobočiek v rámci Bratislavy, či cez oznámenia na stránke VšZP,“ reagovala na margo informovania.

Nevieme si s tým rady

Viacerí ľudia však uviedli, že ich na pobočku posielajú aj ľudia z call centra, teda infolinky. „Zamestnanci Call centra VšZP majú k dispozícii aktuálny zoznam pobočiek, je preto vylúčené, aby posielali klientov na pôvodné adresy presťahovaných pobočiek,“ skonštatovala hovorkyňa VšZP.

Oznam o presťahovaní pobočky bol skutočne na dverách vylepený rok. „Myslel som si, že to bude bohato stačiť. Nemôžeme tu však vešať firme plagáty dlhšie. Potom sme to stiahli, ale nič sa nezmenilo,“ povedal nám správca. „Aj keď to ľudia videli vyvesené, aj tak prišli dnu na recepciu a pýtali sa. Stále chcú informácie a nevieme si s tým už rady,“ uviedol.

Na starú pobočku ich posielajú aj všeobecní lekári

Oslovili sme aj Sociálnu poisťovňu, ktorá mala takisto podľa slov ženy z tipu posielať ľudí na starú pobočku. „Sociálna poisťovňa nemá dôvod posielať klientov do akejkoľvek zdravotnej poisťovne, nakoľko má so zdravotnými poisťovňami elektronickú výmenu údajov. Čiže zdravotným poisťovniam na základe uzatvorenej dohody elektronicky poskytujeme údaje na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia,“ reagoval hovorca Martin Kontúr.

Podľa našich informácií však posielajú ľudí na starú pobočku aj všeobecní lekári. Stará adresa sa stále vyskytuje na viacerých weboch, ktoré sú ľuďom dostupné a takisto aj na niektorých mapách napriek tomu, že v Google Maps už ukazuje správne adresy. „Za obsah na iných webových stránkach a podobne, VšZP nezodpovedá. Aktuálne informácie nájdu klienti na webovej stránke VšZP alebo v mobilnej aplikácii VšZP,“ uviedla Štefúnová.

Čo ďalej?

„Ľudia hľadajú, pozerajú a keď nič nenájdu, idú sa pýtať. Stále dookola. Aj my sme urobili všetko preto, aby sem nechodili. Nepomáhal ani oznam, recepčná má aj inú robotu. Je to o dušu, ako sa hovorí,“ dodal správca budovy. Podľa našich informácií ani výzvy adresované VšZP nikam neviedli. Napriek tomu, že správca pre Topky potvrdil, že situáciu s vedením riešili viackrát, podľa VšZP to tak nie je.

„V tejto súvislosti nás nikto nekontaktoval,“ odpovedala Štefúnová. Či budú danú situáciu riešiť a ako, sme sa nedozvedeli. Klienti na miesto stále chodia a zdá sa, že aktuálne nemá situácia východisko. „Ako sme vyššie uviedli, VšZP vyvinula maximálne úsilie a využila všetky dostupné možnosti komunikácie, aby verejnosť informovala o zmene. Všetky vyššie uvedené kroky podnikla VšZP dokonca opakovane,“ dodala hovorkyňa VšZP.