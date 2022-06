Voľbu poštou zo zahraničia chcú zjednodušiť a umožniť aj pri voľbe prezidenta

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Proces voľby poštou zo zahraničia sa má zjednodušiť. Žiadosti by sa mohli podávať cez aplikáciu. Voľba zo zahraničia sa má zároveň umožniť aj pri prezidentských voľbách. Úpravou zákona sa majú tiež vytvoriť podmienky, aby sa druhé kolo voľby prezidenta mohlo konať v rovnaký deň ako voľby do Európskeho parlamentu. Zmeny pripravuje Ministerstvo vnútra (MV) SR v novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Vyplýva to z predbežnej informácie.