Šialenstvo na hraniciach: Colníci nestíhajú, Ukrajinci sa húfne vracajú do vlasti! Zúfalé slová starostky Uble

UBĽA/VYŠNÉ NEMECKÉ – Kilometrové kolóny, zástupy áut a desiatky hodín strávených čakaním na hraniciach uprostred letných horúčav. Takto to v tieto dni vyzerá na dvoch hraničných priechodoch s Ukrajinou – v Ubli a vo Vyšnom Nemeckom. Za všetkým je masívna snaha Ukrajincov dostať sa späť do svojej domovskej krajiny, aby sa vyhli plateniu cla.

Dôvodom masívneho návratu domácich na Ukrajinu je vidina oslobodenia od cla pri prevoze auta. Táto možnosť sa však končí už o pár dní. Ak chcú teda Ukrajinci ušetriť tisícky eur, stihnúť to musia do 1. júla 2022. Po tomto termíne by totiž už mali platiť pri prevoze vozidla clo, ktoré sa pohybuje v rozmedzí 2 500 až 3 000 eur.

Ukrajinci najskôr začali masívne opúšťať Slovensko cez jediný hraničný priechod, cez ktorý to bolo možné – cez Ubľu. To malo za následok vytvorenie kilometrových kolón a dlhé čakacie doby.

Situáciu malo odľahčiť sprístupnenie ďalšieho hraničného priechodu. Vývoz áut na Ukrajinu je od polnoci z 25. na 26. júna možný aj cez Vyšné Nemecké. Finančná správa sa na tom dohodla s ukrajinskou stranou s cieľom skrátiť čakacie doby a odľahčiť nápor na hraničnom priechode Ubľa – Malyj Bereznyj. Colné formality nevyhnutné k vývozu osobných vozidiel s prevoznými evidenčnými číslami fyzickými osobami na Ukrajinu musia byť však vybavené ešte pred príchodom na hraničný priechod. Napriek tomu si však vodiči na hraniciach počkajú.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Facebook/Nadežda Sirková

Aktuálna čakacia doba pre osobnú dopravu vo Vyšnom Nemeckom je na výstupe približne 34 hodín. V Ubli je to ešte oveľa viac. Ľudia tam na hranici strávia až zhruba 75 hodín, čiže viac ako tri dni.

Na nepriaznivú situácii na hraničnom priechode v smere zo Slovenska upozornila aj starostka obce Ubľa Nadežda Sirková. „Prevoz áut na Ukrajinu spôsobuje v katastri obce Ubľa dlhé niekoľko kilometrové kolóny v smere na Ukrajinu. Aj napriek tomu, že od polnoci vybavuje takýchto cestujúcich už aj hraničný priechod Vyšné Nemecké situácia sa veľmi nezmenila,“ uviedla. Ľuďom, ktorí uviazli v kolónach, pomáhajú ako sa dá.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Facebook/Nadežda Sirková

„V týchto horúčavách sa snažíme aspoň deťom priniesť vodu a sladkosti. Taktiež mamičky s malými deťmi majú možnosť prísť prenocovať do Kultúrneho domu do záchytného tábora prvého kontaktu čo už aj túto noc využili. Aj keď nie je povinnosťou obce a dobrovoľníkov zabezpečovať vodu pre čakajúcich, ale v prvom rade sme ľudia tak sa aj tak voči sebe správajme. Nech detičky netrpia,“ tvrdí. Sama priznala, že si nevie predstaviť čakať 4 až 5 dní v 32 až 35 stupňových horúčavách.