AKTUÁLNE Slovensko nakúpi pásovú techniku od Švédska za 1,6 miliardy eur: Ide o zatiaľ najväčší nákup!

BRATISLAVA - Slovensko nakúpi pásovú techniku od Švédska. Za 152 pásových bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel CV9035 by vrátane nákladov na infraštruktúru malo zaplatiť vyše 1,6 miliardy eur. Obstaranie techniky pre Ozbrojené sily SR v utorok schválila vláda. Informoval o tom minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

Obstaranie pásovej techniky považuje rezort za najvýznamnejší krok k naplneniu záväzku vybudovať ťažkú mechanizovanú brigádu. "Urobili sme zásadný krok v dvojročnom procese akvizície nových pásových bojových obrnených vozidiel v prospech Ozbrojených sil SR," povedal Naď na úvod.

Ide o najväčší nákup za toto volebné obdobie

Návrh na obstaranie vozidiel CV-90 schválila na dnešnom rokovaní vláda. Cena za dodávku 152 vozidiel v prvej fáze by mala dosiahnuť necelých 1,7 miliardy eur (bez servisu). Z objemu financií ide o najväčší nákup za toto volebné obdobie.

"Je to reálna potreba, ktorú ozbrojené sily majú a vidíme to aj na základe skúseností na Ukrajine, že pozemné sily sú alfou a omegou v prípade obrany proti prípadnému útočníkovi," ozrejmil. "Všetci sme sa zhodli na tom, že uvedená ponuka je z mnohých aspektov najlepšia," uviedol s tým, že v najbližších dňoch sa začne konkrétne rokovanie so Švédskom na podpísanie kontraktu. Cena je nižšia než očakávali.

Do infraštruktúry budeme investovať veľa

Pri vyhodnotení ponúk sa prihliadalo na celkovú cenu vozidla a integrovanej logistickej podpory, prevádzkové náklady, splnenie technických požiadaviek, percento zapojenia slovenského obranného priemyslu, termíny dodávok a interoperabilitu s NATO. Ministerstvo obrany SR dostalo po oslovení krajín päť ponúk od štyroch krajín, Maďarska, Švédska, Španielska a Poľska, ktoré sa do užšieho výberu nedostalo.

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, generál Daniel Zmeko predpokladá, že tieto vozidlá budú slúžiť trom mechanizovaným práporom. "Tie vozidlá by mali pomôcť ozbrojeným silám, ktoré sú v relatívne skromných počtoch, aby sme prípadnú kvantitu vyvažovali kvalitou. Preto sme hľadali to, čo je momentálne najlepšie na trhu a odskúšané," poznamenal. Zmeko dodal, že staré vozidlá budú postupne vyradzované, nebudú však ani predané, ani zničené. Mali by sa uložiť, aby boli v prípade potreby pripravené na obranu.

Minister Naď priblížil, že ide o nové vozidlá a preto bude pre ne potrebné pripraviť aj infraštruktúru, ako sú garáže či miesta na státie a opravu. "V najbližších rokoch budeme veľa investovať do infraštruktúry," podotkol Naď. Primárnym subkontraktorom bude štátna spoločnosť ZTS - Špeciál. Z projektu budú podľa neho dlhodobo profitovať ďalšie desiatky slovenských štátnych a súkromných spoločností.