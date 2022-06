Zruinujú Matovičove nápady náš rozpočet? Politológ povedal, o čo mu asi ide, Heger už nemá slovo a len sa vezie

BRATISLAVA - Nového návrhy zákonov Igora Matoviča z dielne ministerstva financií sú tu pomaly každý druhý deň či týždeň a nie so všetkými v koalícii sa stretávajú s pochopením. Líder OĽaNO už prišiel s prorodinným balíčkom, a teraz rozmýšľa, ako by našiel prostriedky aj pre učiteľov. Najskôr to bol jeden návrh, ktorý však odmietla SaS na čele s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS) a v sobotu sme tu mali ďalší brífing o jednorazovej pomoc. Na to, čo všetko to spôsobí s preferenciami vlády odpovedal politológ.

Premiér Eduard Heger a minister financií Igor Matovič (OĽaNO obaja, pozn. red.) v sobotu vystúpili na spoločnom brífingu, kde oznámili, že štát chce vyplatiť v aktuálnom roku zamestnancom v štátnej a verejnej správe jednorazový príspevok vo výške 500 eur na osobu. Celkovo by malo ísť o balík pomoci vo výške 200 miliónov eur. "Čaká nás ešte veľa rokovaní, ale chceli sme dať najavo, že prichádzame s riešeniami,“ zdôraznil šéf kabinetu.

Príspevok sa však nevzťahuje na zdravotníkov, vojakov či pracovníkov v sociálnych službách. "Tieto skupiny riešime samostatne, predstavíme aj v tomto prípade riešenia," uistil premiér. Ide tak už o ďalší balík pomoci v krátkom čase po schválení toho prorodinného od Matoviča.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Náklady na zvýšené výdavky majú podľa Matoviča pokryť mimoriadne zdroje. Garantuje vyplatenie príspevku, ktorý sa týka i učiteľov, zároveň naznačil, že do začiatku júla by chcela vláda komunikovať aj systémové riešenie. "Chceli by sme do konca budúceho týždňa predstaviť to, ako by sa mali zvyšovať platy učiteľov, ale i ďalších zamestnancov v štátnej a verejnej správe,“ dodal.

Návrh pozitívne vnímajú odborári

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR pozitívne vníma signál vlády o možnom využití disponibilných zdrojov pre príspevky k platom zamestnancov v štátnej a verejnej správe. Konkrétny spôsob, ako sa financie pretavia do ich platov, však budú predmetom až nadchádzajúcich rokovaní medzi vládou a odborármi. Prezidentka KOZ Monika Uhlerová to uviedla v reakcii na túto tlačovú konferenciu.

Balík za balíkom, ako to vyzerá, keď s niektorými návrhmi nesúhlasia ani koaliční partneri?

Otázkou na stole je teraz, či si duo Heger a Matovič skutočne premysleli avizované balíky aj z hľadiska dopadu na štátny rozpočet, hlavne keď premiér hovorí o "bezprecedentnej pomoci".

Na to, ako z tohto môže profitovať Matovič sme sa pýtali politológa Michala Cirnera. Nie je totiž jasné, ako má bežný občan nahliadať na zákony, s ktorými dokonca nesúhlasia ani niektori vo vláde. "Myslím si, že existuje časť verejnosti, ktorá sa vždy apriori stavia proti zvyšovaniu platov učiteľov, lebo podľa nich majú napríklad v lete "prázdniny", pracujú iba do druhej popoludní a podobne. Zvyšná časť verejnosti hádam chápe akú dôležitú úlohu zohrávajú učitelia pri výchove a vzdelávaní ich detí. Táto časť verejnosti zvyšovanie platov podporuje a čuduje sa, že vládna koalícia sa na tom nevie zhodnúť," uvádza Cirner.

Čo dáva Matovičovi motiváciu?

Dôležité je zaoberať sa aj tým, čo Matoviča núti do predstavovania ďalších a ďalších balíčkov. "Je to silné nutkanie alebo vnútorný hlas, ktorému nemôže odolať, pretože sa mu zdá, že mu to prinesie popularitu, rešpekt a uznanie alebo je to truc podnik voči koaličným partnerom, teda ide o pomstu, tvrdohlavosť a neochotu robiť kompromisy," odhaduje odborník.

Matovič sa podľa jeho záverov domnieva, že získa nejaké politické body a stratenú popularitu. "Ale tieto pokusy sú zväčša veľmi rozpačité a ohrozujú verejné financie aj fungovanie vládnej koalície," dodáva jedným dychom Cirner. "Eduard Heger sa iba vezie, je prísediaci a rušnovodičom je Matovič. Môže zatiahnuť ručnú brźdu, ale zatiaľ nerobí nič iba sa vezie," zosumarizoval aktuálne politické dianie Cirner.