Košice vyhrali spor s EEI: Verdikt súdu im berie aj teoretické argumenty, mestu rozväzuje ruky

KOŠICE – Primátor Košíc Jaroslav Polaček privítal stredajší verdikt krajského súdu, ktorý potvrdil, že nájomná zmluva medzi mestom Košice a parkovacou spoločnosťou EEI z roku 2012 je neplatná. "Vďaka tomuto rozhodnutiu majú Košice rozviazané ruky a môžeme sa pustiť do práce na vlastnej parkovacej politike," uviedol Polaček v reakcii pre novinárov. Firma tak podľa neho stráca aj teoretické argumenty na prevádzku parkovacieho systému v meste.

"Podstatné pre nás je, že už aj oficiálne bude platiť, že výnosy z parkovného nebudú zlepšovať finančné ukazovatele súkromnej bratislavskej firmy, ale zostanú v našom meste a použijú sa do rozvoja dopravnej infraštruktúry," konštatoval primátor. Krajský súd podľa neho potvrdil názor jeho a ďalších aktivistov, ktorí v minulosti trvali na neplatnosti zmluvy z dôvodu jej rozporu so zákonom. Potvrdila sa aj analýza Právnickej fakulty UPJŠ z roku 2018, podľa ktorej v roku 2012 právne predpisy nepripúšťali uzatvorenie takejto nájomnej zmluvy.

O podrobnostiach ďalšieho postupu nateraz nechcel Polaček hovoriť. Magistrát čaká na písomné vyhotovenie rozsudku. "Čakajú nás ešte rokovania, preto by som zatiaľ nerád predbiehal, každopádne, v prípade nášho ďalšieho pokračovania vyviniem všetko úsilie na to, aby v najbližšom období aj faktický odchod EEI prebehol tak, aby sa to parkujúcej verejnosti nedotklo žiadnym významným spôsobom," povedal.