V Banskej Bystrici sa opäť protestovalo: Miestni sú vystrašení, požadujú odstrel medveďov! Jasný pohľad ochrany prírody

Viac ako 100 ľudí vrátane zástupcov samospráv z Podpoľania, Kremnických vrchov či Liptova protestovalo v stredu popoludní pred sídlom Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR v Banskej Bystrici. Žiadali regulovaný odstrel medveďa hnedého i odstúpenie ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO). Protestujúci žiadajú od ochranárov a envirorezortu regulovaný a odborný manažment medveďa hnedého. Argumentujú napríklad nedávnymi útokmi medveďa na človeka a tvrdia, že medvede sú na Slovensku premnožené. V protestných akciách plánujú pokračovať, žiadajú odstúpenie ministra životného prostredia i riaditeľa ŠOP SR.

Archívne VIDEO Jaroslav Karahuta k téme premnoženia medveďov a návrhov riešenia tohto problému

"Nemienime ďalej čakať, kým sa niečo stane. Máme tu ďalšie dve zranenia, jedno pri Kremnici a jedno pri Prievidzi. My podľa ústavy musíme chrániť majetok svojich ľudí aj občanov a budeme za nich bojovať," uviedol pre médiá starosta obce Kriváň v okrese Detva Imrich Paľko. Ako dodal, v Podpoľaní sa medvede pohybujú vo viacerých navštevovaných lokalitách, čo s blížiacou sa letnou turistickou sezónou vzbudzuje u ľudí obavy. Podľa poľovníka z Podpoľania a zamestnanca štátneho podniku Lesy SR Jána Nôžku žije v regióne na približne 70 000 hektároch od 350 do 400 medveďov. Sú medzi nimi aj problémové jedince, ktoré sa pohybujú v blízkosti ľudských obydlí a predstavujú potenciálne riziko.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

"Najjednoduchšie riešenie by bolo presunúť medveďa hnedého z kategórie chráneného živočícha do kategórie druhu, ktorý môžeme na základe prírastku a premnoženia regulovať," skonštatoval Nôžka. Na proteste bolo vidieť rôzne transparenty, ako "Máme právo na bezpečie", "ponúkli sme riešenie", "v dedinách máme bývať my, nie medvede". Avšak, najväčšiu emóciu vzbudil transparent tínedžerky, ktorá držala nápis "Cesta do školy už nie je bezpečná".

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR / Lukáš Mužla

Generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska v stredu na tlačovej konferencii označil protestnú akciu za spolitizovanú a vyzýva samosprávy na spoluprácu so zásahovým tímom pre medveďa hnedého. Ten plánujú ochranári posilniť o 11 externých spolupracovníkov z radov regionálnych poľovníkov, riešiť budú aj situáciu s problémovými medveďmi v Podpoľaní.

"Budeme jednotlivé situácie posudzovať. Či ide o náhodný pohyb zatúlaného jedinca alebo o opakované správanie. Potrebujeme nevyhnutne spoluprácu so samosprávou a miestnym obyvateľstvom, aby sme o týchto medveďoch vedeli," poznamenal Karaska. So zástupcami samospráv, poľovníkmi či poľnohospodármi sa v Podpoľaní plánuje stretnúť v najbližšom období na zasadnutí Koordinačnej rady Biosférickej rezervácie Poľana.

Galéria fotiek (6) Poľovník

Zdroj: Getty Images

Štátna ochrana prírody regulovaný odstrel odmieta

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR posilní 11 externých spolupracovníkov. Pôjde najmä o regionálnych znalcov z radov poľovníkov, ktorí majú oprávnenie nosiť pri sebe zbraň. V stredu o tom na tlačovej konferencii informoval generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska. Zásahový tím pre medveďa hnedého má v súčasnosti sedem stálych zamestnancov ŠOP SR, ktorých pôsobenie je rozdelené do severného a južného okruhu. Tím posilní ďalších 11 externých spolupracovníkov, najmä z radov poľovníkov. Šesť z nich bude pôsobiť v rámci južného okruhu a riešiť budú i problematické medvede v regióne Podpoľania.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR / Lukáš Mužla

"V Podpoľaní nám nepomôžu klasické narkotizačné zbrane, pretože tie medvede sú plachšie a nepriblížime sa k nim na krátku vzdialenosť. Orientačne odhadujeme, že v Podpoľaní je približne desať jedincov, ktoré sú zrelé na to, aby boli odstránené z populácie. Je to ale len odhad, vyžaduje to ešte konzultáciu s miestnymi znalcami," priblížil Karaska. Zásahový tím bude v spolupráci s externými spolupracovníkmi monitorovať problémové medvede, ktoré stratili plachosť, pohybujú sa v blízkosti ľudských sídel a predstavujú potenciálne riziko.

"Ak zásahový tím v spolupráci s externými spolupracovníkmi identifikuje problémového medveďa, následne bude možné realizovať odstrel," dodala riaditeľka sekcie ochrany prírody a krajiny ŠOP SR Marta Mútňanová. Podľa šéfa ochrany prírody spolu s ministerstvom životného prostredia však naďalej opakujú, že s regulovaným odstrelom nepočítajú. Podľa ich slov ani nie je možný kvôli sľubom, ktorými sme sa zaviazali pred vstupom do Európskej únie. Medveď je totiž chránený viacerými zákonmi a jeho odstrel je možný len pri splnení presne určených podmienok.

Galéria fotiek (6) Zdroj: FB / Hasičský a záchranný zbor

Ako na tlačovej konferencii uviedol generálny riaditeľ ŠOP SR, posledné sčítanie populácie medveďov uvádza na území Slovenska približne 1200 jedincov. Výsledky z monitoringu, ktorý sa vykonával v uplynulých rokoch, očakávajú ochranári na jeseň. Rapídny nárast populácie však neočakávajú a za problémovým správaním medveďov vidia najmä zmeny v ich správaní. Zmeny v správaní medveďov sú podľa ŠOP dôsledkom prikrmovanie zveri, jednoduchého prístupu ku komunálnemu odpadu či pestovania kukurice aj v chladnejších regiónoch Slovenska.

Riešenie problematiky medveďa hnedého si podľa generálneho riaditeľa ŠOP SR vyžaduje medzirezortnú spoluprácu, ale i pochopenie verejnosti. "Všetko závisí od toho, ako účinne dokážeme plošne eliminovať príčiny zmeny správania medveďov a ako intenzívne dokážeme eliminovať nenapraviteľné jedince," dodal Karaska.

Posledný útok pred pár hodinami

Posledný útok medveďov sa však nestal na Podpoľaní, ale na severe Slovenska. Na záchranára Horskej záchrannej služby (HZS) z oblastného strediska Veľká Fatra, ktorý sa počas služby vracal po turistickom chodníku z Novej hole na Donovaloch, zaútočil v stredu v poobedňajších hodinách medveď. Informoval o tom HZS na svojej webovej stránke.

"Inštinktívne sa mu podarilo vyškriabať sa na strom, odkiaľ zavolal pomoc. Okamžite za ním odišli dvaja kolegovia z Donovál aj so služobným psom, ktorí zranenému záchranárovi pomohli. Počas útoku utrpel tržnú ranu na hlave a transportovali ho do nemocnice v Banskej Bystrici na nevyhnutné ošetrenie," uvádza HZS. Napadnutý záchranár bol v tejto lokalite vziať zo stanice potrebný materiál a opraviť veterný rukáv na určenie smeru vetra na meteostanici.