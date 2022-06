Slovensko sa búri! Po učiteľoch došla trpezlivosť aj záchranárom: Štrajková pohotovosť

Na štrajkovú pohotovosť upozornila Slovenská komora zdravotníckych záchranárov. „SKZZ uvedeným požiadavkám rozumie, považuje za oprávnené a zároveň plne rešpektuje právo zamestnancov a odborov dožadovať sa svojich požiadaviek všetkými legitímnymi spôsobmi,“ uviedli.

V liste, ktorý im zaslali odborári z košickej aj bratislavskej záchrannej služby, sa uvádza, že obe vyhlasujú štrajkovú pohotovosť. „Dlhodobé neriešenie problémov v poskytovaní prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti, nastavenia legislatívy v prospech pacienta a zamestnanca zdravotných záchranných služieb, prehliadanie nutnosti nastavenia štandardov, v oblasti personálneho normatívu a Ambulancií – základného pracovného nástroja v záchrannej zdravotnej službe, absencia diskusie o finančnom ohodnotení zdravotníckeho personálu a stratégia v oblasti ľudských zdrojov, nás vedia k vyhláseniu štrajkovej pohotovosti dňom 15.6.2022,“ píšu v liste.

Záchranári na problémy upozorňujú dlhodobo

Záchranári na svoje problémy upozorňujú už dlhodobo. V decembri minulého roka, keď parlament schvaľoval štátny rozpočet, dokonca protestovali priamo pred budovou parlamentu. Poukázali na to, že pre nich sa v ňom počítalo so zvýšením platov len o 34 eur v hrubom. Vláde chceli pripomenúť aj sľuby o zvýšení platov v zdravotníctve či upozorniť na neriešenie postavenia záchranárov a zdravotníkov. Situácia vtedy vyeskalovala do zadržania dvoch záchranárov, vrátane ich šéfa Františka Majerského.

Archívne video: František Majerský: Nezmenilo sa zatiaľ nič, o zvyšovaní platu nič nevieme

V týchto dňoch majú prebiehať rokovania o zvýšení platov zamestnancov v zdravotníctve, nespokojní nie sú totiž iba záchranári. Ministerstvo zdravotníctva, vláda a zdravotníci by sa mali dohodnúť do konca júna. Denník N uviedol, že ministerstvo ponúklo zdravotníckym organizáciám a asociáciám 10-stranový návrch. Podľa neho by sa mzdy mali zvyšovať od budúceho roka, v prípade záchranárov má ísť o 400 eur v hrubom. Tí to vítajú. „Nevieme však, nakoľko sú tieto čísla záväzné a či ide o skutočnú ponuku štátu pre zdravotníkov, alebo len jeden z mnohých ´papierových´ návrhov,“ uviedol pre denník šéf záchranárov František Majerský.

Dodal tiež, že platy nevyriešia všetko a záchranári očakávajú od predstaviteľov krajiny aj vnútorné reformy vo fungovaní záchrannej zdravotnej služby, ktoré vytvoria lepšie pracovné prostredie a hlavne zvýšia dostupnosť záchraniek pre pacientov v ohrození života.