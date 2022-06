Kollár čelí marketingovému škandálu: Platby za reklamu na weby, ktoré šírili propagandu

archívne video

Na prevody týchto prostriedkov upozornil denník Sme. Ide o dezinformačné kanály Hlavné správy a Hlavný denník. Tie mohli veľmi pravdepodobne aj vďaka týmto štedrým dotáciám fungovať počas dlhého obdobia. Košickej firme Heuréka Evolution uhradili kollárovci až 57 600 eur! Táto eseročka stojí za webom Hlavné správy.

Kollár a jeho hnutie sa potom vyfarbili v očiach čitateľov zrejme ako pozitívna politická sila. To však hlavne pre to, že po týchto finančných prevodoch začali vychádzať kladné články na ich adresu. Takéto prostranícke ladenie textu evokuje aj tento odsek: "Sme rodina sa od začiatku svojho pôsobenia pozicionuje ako prosociálna strana, ktorá pomáha ľuďom, predovšetkým tým najslabším, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Takmer presne do roka a do dňa od parlamentných volieb bol jeden z kľúčových predvolebných bodov hnutia splnený."

Články tohto typu pritom neboli ani označené ako PR. Autor bol uvádzaný pod skratkou webu HSP.

Kollár reagoval len stručne

Hlavné správy v tom neboli sami, keďže sa tu hovorí aj o Hlavnom denníku. Na ňom vychádzalo množstvo pozitívnych článkov o Borisovi Kollárovi koncom septembra minulého roka. Tu tiež nebol článok vedený ako PR, uvádzaní boli dokonca autori ale aj redakcia. Boris Kollár sa vyjadril s tým, že tieto médiá sú rovnako dezinformačné ako Sme alebo Denník N.

Tu sa zase hovorí o sume 27 200 eur, ktorú poslala Sme rodina občianskemu združeniu Verbina. Tá stojí za spomínaným Hlavným denníkom. Nateraz však nie je jasné, aké konkrétne služby si Sme rodian od firmy a občianskeho združenia objednala.

V prípade Hlavných správ a Hlavného denníka je však situácia o to zaujímavejšia, že Národný bezpečnostný úrad ich v marci zablokoval. Stalo sa tak krátko po začiatku vojenskej invázie na Ukrajine a po tom, ako sa na týchto weboch viackrát objavovali prorusky ladené propagandistické články či články, ktoré obsahovali hoaxy. Tento úrad obsah na týchto weboch vyhodnotil ako šírenie dezinformácií a istý typ hybridnej hrozby.