Dopravná nehoda pri Pozdišovciach: Zasahovali aj leteckí záchranári

"Posádka si po pristátí vedľa nehody prevzala do svojej starostlivosti vodiča, ktorý utrpel úraz krčnej chrbtice. Po ošetrení bol preložený na palubu a v stabilizovanom stave, pri vedomí, bol šetrne vrtuľníkom transportovaný do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach," priblížila Hopjaková. Podľa doterajších zistení polície mal dopravnú nehodu spôsobiť 52-ročný vodič z Michaloviec, ktorý počas jazdy v smere na obec Trhovište narazil do pred ním idúceho vozidla vedeného 30-ročnou ženou z okresu Trebišov. Dôsledkom nárazu toto vozidlo odhodilo do protismernej časti vozovky, kde sa zrazilo s protiidúcim autom, ktoré viedol 42-ročný vodič.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba

"Pri dopravnej nehode podľa predbežných lekárskych správ vodička utrpela zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 14 dní, 42-ročný vodič z okresu Michalovce utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 14 dní a jeho spolujazdec zranenia s predpokladanou dobou liečenia do siedmich dní," doplnila hovorkyňa košického krajského policajného riaditeľstva Jana Mésarová. Požitie alkoholu u vodičov dychové skúšky nepotvrdili. Polícia 52-ročnému vodičovi zadržala na mieste vodičský preukaz a ďalšiu jazdu zakázala. "Bližšie okolnosti, za akých k tejto nehode došlo a čo bolo jej príčinou, budú predmetom ďalšieho vyšetrovania," uzavrela policajná hovorkyňa.