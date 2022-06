MIMORIADNE Zrážka dvoch vlakov pod Strečnom! Na mieste zasahujú leteckí záchranári: Hlásia desiatky zranených

STREČNO - Prekliaty deň! Tak by sa dal nazvať piatok 3. júna. Krátko podvečer sa totiž pod Strečnom zrazili dva vlaky. Situácia je vážna, železničná doprava v úseku medzi Varínom a Vrútkami je zastavená. Pre zásah leteckých záchranárov je neprejazdná aj cesta I/18!

Na železničnej trati medzi Varínom a Vrútkami narazil rušeň do stojacej súpravy osobného vlaku, ktorému mieril na pomoc. Uviedol to hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč. Na miesto mieri minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

"Do osobného vlaku, ktorý stál pokazený na trati za Vrútkami smerom na Žilinu, nabúral rušeň, ktorý mu šiel na pomoc. Príčiny a okolnosti tejto nehody sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania. Počet zrazených zatiaľ nevieme upresniť," uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč.

V úseku trate Varín - Vrútky je PRERUŠENÁ DOPRAVA z dôvodu nehodovej udalosti. Z uvedeného dôvodu je v danom úseku až do ODVOLANIA zavedená NAD.

Polícia aktualizovala odhad stavu zranených po nehode vlakov pri Vrútkach. Informuje o štyroch ťažko zranených, niekoľko desiatok cestujúcich malo utrpieť ľahké a stredné zranenia. "Predbežne môžeme vylúčiť akúkoľvek stratu života v súvislosti s nehodou. Na mieste nehody sa už nachádza posttraumatický tím a vyšetrovateľ vykonáva na mieste prvotné úkony," dodali. Hovorkyňa Air-Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková uviedla, že na miesto nehody letela posádka záchranárov zo Žiliny a jedného pacienta v kritickom stave previezla do Martina. Následne sa posádka vrátila späť po ďalšieho pacienta. Podľa slov rezortu zdravotníctva doteraz záchranári ošetrili 74 ľudí, z toho 34 previezli do nemocníc v Martine, Žiline, Ružomberku, Dolnom Kubíne a Považskej Bystrici. Zasahovalo 11 ambulancií záchrannej zdravotnej služby.

Podľa informácií z Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby bolo doteraz hospitalizovaných alebo prevezených na ošetrenie a diagnostiku do nemocníc 26 pacientov.

Vlakovú dopravu v úseku Varín - Vrútky obnovili po druhej traťovej koľaji. Vlaky tu však musia jazdiť so zníženou rýchlosťou, keďže prechádzajú okolo miesta nehody vlakov. Informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko. Vlakový dopravca upozorňuje na meškania vlakov v okolí Žiliny a Vrútok v dôsledku nehody vlakov a prerušenej dopravy. Rýchlik 347 na trase Ostrava-Zvolen má zo stanice Varín meškanie 187 minút. Rýchlik 611 na trase Bratislava-Košice mešká zo stanice Varín 186 minút.

Zdržanie hlási aj regionálny rýchlik 764 na trase Košice-Trenčín, ktorý mešká zo stanice Kraľovany 88 minút. Mešká aj rýchlik 15713, ktorý mieril z Bratislavy do Košíc. Zo žilinskej stanice hlási 129-minútové meškanie. Pre motoristov je neprejazdná cesta 1/18 popod Strečno je taktiež pre dopravu v dôsledku zásahu záchranných zložiek a vrtuľníka. Podľa žilinskej polície je však aktuálne preťažená aj obchádzková trasa cez cez Zázrivú a Terchovú je preťažená. Vodiči v týchto úsekoch stoja v kolónach. "Žiadame vodičov o trpezlivosť, nakoľko cesta pod Strečnom je naďalej uzavretá pre zasahovanie pri vlakovej železničnej nehode," uviedli. Podľa vodičov je na obchádzkových trasách zdržanie aj viac ako 40 minút.

Polícia informuje širokú verejnosť , že už aj obchádzková trasa cez Zázrivú a Terchovú je preťažená.

Kto to všetko obchádza tak Terchová smer Zázrivá sa tiež stojí bez pohnutia už 30 min … Opatrne

Dva evakuačné autobusy

Podľa hovorkyne hasičov Kataríny Križanovej bolo po príchode na miesto zistené, že do odstaveného osobného vlaku narazil rušeň. "Na mieste udalosti zasahuje 21 profesionálov z Martina, Žiliny, Trenčína, zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline a z Bánoviec nad Bebravou a dobrovoľní hasiči z DHZO Sučany, Lipovec, Martin - Priekopa. Na mieste sa nachádzajú aj dva evakuačné autobusy HaZZ, v ktorých cestujúci nájdu dočasné útočisko," dodala Križanová.

Hasiči momentálne zasahujú pri železničnej nehode, ktorá sa stala v okrese Martin.

Hlavný lekár Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR Július Pavčo priblížil, že na mieste udalosti zasahujú záchranári, zranených je viacero osôb. Zdravotnícke zariadenia v okolí sú podľa jeho slov pripravené prijať pacientov. Policajti na sociálnej sieti dodali, že cesta I/18 za Vrútkami je obojsmerne uzavretá a vodičov preto žiadajú, aby vytvorili záchranársku uličku pre ďalšie záchranné zložky.

K nehode došlo na trati v smere zo Žiliny do Vrútok. Na mieste sú všetky záchranné zložky.

K nehode došlo na trati v smere zo Žiliny do Vrútok. Rušeň narazil do odstaveného osobného vlaku.

Vyjadrenie premiéra

K nehode sa vyjadril premiér Eduard heger (OĽaNO), podľa ktorého na miesto železničného nešťastia smerujú ministri vnútra, zdravotníctva aj dopravy. "Priebežne ma informujú o situácii," uviedol.

Na miesto železničného nešťastia smerujú ministri vnútra, zdravotníctva aj dopravy, ktorí ma priebežne informujú o situácii.

Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti informovalo, že na miesto nehody mieri aj šéf rezortu Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO), následne sa presunie aj do nemocnice. "Štátna tajomníčka Lenka Dunajová Družkovská telefonovala s riaditeľmi nemocníc v Martine a Žiline, ktorí potvrdili, že situáciu so zranenými zvládajú a všetkým je poskytovaná potrebná zdravotná starostlivosť. Zároveň aj ona smeruje do nemocnice v Žiline," informoval rezort. Následne vyzvali všetkých vodičov, aby vytvorili záchranársku uličku pre zasahujúce záchranné zložky.

ZRÁŽKA VLAKOV MEDZI VRUTKAMI A VARÍNOM: NEMOCNICE V MARTINE A ŽILINE SITUÁCIU SO ZRANENÝMI ZVLÁDAJÚ A PACIENTOM JE POSKYTOVANÁ POTREBNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ.

"Myslím na všetkých zranených pri vlakovom nešťastí pri Žiline. Ďakujem všetkým zdravotníkom a záchranárom za ich obetavú prácu," napísala ministerka investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) na sociálnej sieti.

Myslím na všetkých zranených pri vlakovom nešťastí pri Žiline. Ďakujem všetkým zdravotníkom a záchranárom za ich obetavú prácu.

Na miesto nehody smeruje aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Komunikuje s políciou aj hasičmi. "Som v kontakte aj s ministrom dopravy Andrejom Doležalom. V spolupráci s krajským riaditeľstvom policajného zboru situáciu koordinujeme, rovnako tak komunikujem s ministrom zdravotníctva," povedal.