VIDEO z bitky v Hlohovci: Lietali päste aj kopance, ostatní sa len prizerali! Prsty v tom má opäť skupina mladých

Polícia informovala, že obvinila z výtržníctva a ublíženia na zdraví 21-ročného muža z okresu Hlohovec. Obvinený je z napadnutia 40-ročného muža, ktorého mal kopať do hlavy. A to dokonca aj potom, čo stratil vedomie. Policajti ho zadržali a okrem obvinenia spracovali návrh, aby bol muž stíhaný väzobne.

„Priťažujúcou okolnosťou bol aj fakt, že trnavský vyšetrovateľ obvinil túto osobu aj vo februári tohto roku a v polovici mája podal návrh na podanie obžaloby. Aj v tomto prípade je osoba stíhaná pre podozrenie z ublíženia na zdraví s následkom ťažkej ujmy a výtržníctva. Na základe príkazu súdu ho policajti eskortovali do výkonu väzby a mladý muž bude stíhaný väzobne,“ uviedli.

Okrem toho majú však na stole aj ďalšie prípady brutálnych bitiek. „Počas tejto bitky, ktorá sa stala v piatok, 27. 5. v meste Hlohovec, sa prizerali aj ďalší mládežníci do 18 rokov. Navyše, hlohoveckí policajti majú na stole ďalšie dve trestné oznámenia pre výtržnosti. Oba prípady vyšetrujeme,“ uviedli.

„Po sociálnych sieťach sa za posledný mesiac šíria videá, kde skupina mladých napáda ďalšie osoby. Polícia preto prijala vlastné opatrenia a v najbližších dňoch vykonáme aj v spolupráci s mestom akcie zamerané na aktivity mládeže v meste Hlohovec. Z taktických dôvodov zatiaľ nebudeme konkretizovať bližšie informácie,“ dodali.

Mladým ľuďom okrem toho pripomenuli, že bitky, ruvačky a skutky násilnej povahy môžu byť podľa závažnosti klasifikované ako trestný čin. „Ak je mladistvá osoba odsúdená za úmyselný trestný čin, už nie je bezúhonná a to môže mať do budúcna rozhodujúce slovo aj pri výbere budúceho povolania,“ uviedli. Poukázali tiež na to, že následkom bitky môžu byť aj fatálne zranenia, ktoré budú mať pre obe strany doživotné následky.