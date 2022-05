Na Slovensko sa valí pohroma: Zasiahnu nás silné búrky! Prinesú nárazový vietor, dážď a blesky, TU udrú ako prvé

BRATISLAVA – Po víkendovom ochladení sa počasie znova začína podobať tomu, aké od prelomu mája a júna očakávame. Vonku hreje slnko, na oblohe je minimum oblakov. To sa má však už o pár hodín opäť zmeniť. Dôvodom je teraz búrkový systém, ktorý sa preženie cez naše územie.

Búrkový systém, ktorý sa sformoval nad Rakúskom, dorazí na naše územie od západu. Prvé búrky by mal priniesť v noci. „Počasie v našej oblasti je pod vplyvom tlakovej výše, ktorá zabezpečuje v našej oblasti stabilné počasie, no súčasne k nám od juhu prúdi teplejší vzduch. Ten sa počas dnešného dňa začne labilizovať a súčasne do tohto labilného prostredia vstúpi frontálne rozhranie, na ktorom sa budú tvoriť búrky a prinesie aj dážď,“ informuje portál imeteo.sk.

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

Archívne video: Chorvátsko po prudkých búrkach bojuje s povodňami

Búrky so sebou prinesú silnejší vietor a výdatné prívalové dažde. Spojené budú aj s výraznou bleskovou aktivitou. Vzhľadom na to, že búrkový systém nad naše územie postupuje zo západu, prvé búrky by sa mali okolo polnoci objaviť na Záhorí a v okolí hlavného mesta.

Postupne sa budú presúvať aj do ďalších oblastí západného Slovenska. Portál tiež upozornil, že búrkový systém sa začne počas noci nad Slovenskom rozpadať a búrky prejdú do dažďa.