Americkí kongresmani chcú riešiť dezinformácie: Korčok tento krok víta, premiér ocenil ich list

Korčok tvrdí, že táto aktivita vyšla zo slovenskej strany. Dodal, že o téme hovoril s kongresmanmi minister Jaroslav Naď (OĽANO) a zdôraznil pred nimi veľký význam sociálnych sietí, cez ktoré sú šírené dezinformácie. Vplyv kongresmanov je podľa Korčoka veľký.

Nielen konšpiračná scéna, ale aj mnohí politickí predstavitelia si podľa Korčoka urobili zo sociálnych sietí svoju politickú živnosť. "Dlhodobo je témou aj to, že keď sú požiadavky na to, aby reagovala napríklad sociálna sieť Facebook a nestala sa priestorom šírenia dezinformácií, ktoré evidentne manipulujú verejnú mienku, tak odozva zo strany tejto sociálnej siete v prípade SR podľa nás nie je adekvátna," priblížil s tým, že na to poukázal Naď v rozhovore s kongresmanmi.

Facebook sa stáva zbraňou informačnej vojny

Facebook je v súčasnosti nástrojom ruského prezidenta Vladimira Putina a táto sociálna sieť sa stáva zbraňou informačnej vojny. Spoločnosť Meta pritom nerobí dosť na to, aby tento fenomén zastavila. Uviedol to americký kongresman Patrick Maloney, ktorý je jedným zo signatárov otvoreného listu, v ktorom americkí zákonodarcovia žiadajú spoločnosť Meta, aby riešila proruské dezinformácie na Slovensku.

Premiér ocenil list kongresmanov

Premiér Eduard Heger (OĽANO) ocenil list amerických zákonodarcov, v ktorom požiadali spoločnosť Meta, aby riešila proruské dezinformácie na Slovensku. Na sociálnej sieti im poďakoval za pomoc. "Sme síce malá krajina, malý trh. Ale sme členom Severoatlantickej aliancie, Európskej únie a susedíme s Ukrajinou. Je v našom národnom záujme, aby čo najviac ľudí malo jasno v hodnotách a vedelo sa správne pohybovať v zložitostiach sveta," vyhlásil Heger.

Ocenil, že členovia výboru Snemovne reprezentantov pre tajné služby sa osobne zasadzujú, aby sociálna sieť Facebook "okamžite zabezpečila, že všetky proruské dezinformácie budú rýchlo vyhodnotené, overené faktami a označené, zaradené alebo odstránené v súlade s verejnými prísľubmi a deklarovanými politikami Facebooku". List je podľa neho výsledkom spoločného úsilia mnohých ľudí, ktorí sa zasadzujú u nás i vo svete za pravdu.

Predseda vlády upozornil na zneužívanie slobody slova a prejavu. "Dezinformácie tu boli od nepamäti, ale ešte nikdy v histórii v takom masovom meradle a s takým ničivým dosahom nebola sloboda slova a prejavu zneužívaná v prospech vraždenia a ničenia," komentoval. Poukázal pritom na ruskú propagandu a jej nosičov dezinformačnej scény, ktoré podľa neho rozleptávajú súdržnosť spoločnosti, navádzajú ľudí k nesprávnym záverom, falošným hodnotám, vzbudzujú nenávisť, ale aj zbavujú schopnosti rozoznávať spojencov od nepriateľov.

Predseda výboru Snemovne reprezentantov USA Adam Schiff a ďalší štyria zákonodarcovia z Demokratickej strany poslali otvorený list šéfovi spoločnosti Meta Markovi Zuckerbergovi a žiadajú ju, aby riešila proruské dezinformácie, ktoré sa šíria v SR. Členovia výboru pre spravodajské služby dospeli k názoru, že Facebook nepodniká kroky na zastavenie šírenia proruskej propagandy a dezinformácií aj napriek tomu, že slovenská a americká vláda na problém opakovane upozorňujú.