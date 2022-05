NECHUTNÉ V hlavnom meste sa muž za bieleho dňa sexuálne uspokojoval! Neuveríte, čo na to používal

Celé sa to stalo v piatok krátko pred 13:30, kedy policajti z obvodu Bratislava II dostali naozaj zvrátené hlásenie. Istý muž sa totiž mal sexuálne uspokojovať na Šíravskej ulici v mestskej časti Vrakuňa. Po príchode na miesto nemohli veriť vlastným očiam.

„Obvinený muž, na mieste verejnosti prístupnom, ležiac na chrbte so stiahnutými nohavicami onanoval, pričom do análneho otvoru si zasúval gumený obušok. Toto konanie vzbudilo pohoršenie u viacerých osôb a následne do pár minút od prijatia telefonického oznámenia bol muž hliadkou Policajného zboru obmedzený na osobnej slobode,“ informovali bratislavskí policajti na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (2) Zdroj: FB / Polícia SR - Bratislavský kraj

Ako ozrejmili, išlo o 38-ročného Michala Č. z Bratislavy, ktorému poverený príslušník polície vzniesol obvinenie z trestného činu výtržníctva. Po vykonaní potrebných úkonov a vznesení obvinenia bol muž umiestnený v cele policajného zaistenia. V prípade preukázania viny pred súdom mu podľa mužov zákona hrozí až trojročný pobyt za mrežami.