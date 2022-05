Vandali zobrali útokom ďalší pamätník: Načmárali naň znak neonacistov aj oplzlosti! Prípad vyvolal pohoršenie

PIEŠŤANY – Terčom vandalov sa stal ďalší pamätník odkazujúci na našu histórii a ľudí, ktorí sa na jej tvorbe podpísali. Situácia je o to zarážajúca, že sa tak stalo v čase, kedy sme si pripomínali 77. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Páchatelia si za svoj cieľ tentokrát vybrali Pomník osloboditeľov v Piešťanoch, na ktorý nastriekali znak neonacistického ukrajinského práporu. Pohoršený je nielen zväz protifašistických bojovníkov, ozval sa aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Na ďalší v rade prípadov zneuctenia pamätníkov poukázal Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. „Oslavy 77. výročia víťazstva nad fašizmom mali v Piešťanoch smutnú dohru. Miestny pomník osloboditeľom na Námestí SNP sa 6. mája, len jeden deň po pietnom akte za účasti vedenia mesta a zástupcov SZPB, stal obeťou nechutného vandalského útoku,“ uviedli. Vence primátora aj zväzu boli odhodené bokom a samotná socha vytvorená v roku 1950 akademickým sochárom Valérom Vávrom, bola postriekaná čiernym sprejom. Prípad je o to horší, že vandali na čelo sochy nastriekali znak neonacistického ukrajinského práporu AZOV, ktorý vychádza zo symbolu Vlčieho háku, ktorý využívala aj 2. tanková divízia SS Das Reich.

„Primitívni vandali, hlásajúci sa svojou symbolikou k zoskupeniam ukrajinských ultranacionalistov, svojim vandalizmom nepoškodili len pamiatku osloboditeľov z Červenej armády, ale aj našich partizánov - účastníkov odboja. Čiernou farbou bol zneuctený partizán so samopalom Špagin, ktorý je vytesaný na reliéfe pamätníka. Predlohou pre autora sochy bol slovenský partizán Rudolf Smolák, nar. 11.8.1903, ktorému bol na tento účel prepožičaný samopal z expozície Múzea SNP,“ uviedol zväz.

Vo veci bolo podané trestné oznámenie a prípad prevzala polícia. „Nám ostatným ostáva jednoznačne odsúdiť tieto útoky a povedať jasné NIE FAŠIZMU! Konflikt na Ukrajine sa nesmie stať zámienkou na rozmach podobného ničenia pamätníkov, akého sme svedkami v zahraničí,“ prízvukoval zväz.

Žilinka hovorí o prejave extrémizmu

Generálny prokurátor Maroš Žilinka v súvislosti so zneuctením pomníka v Piešťanoch odkázal, že nejde o solidaritu, ale prejav extrémizmu. „Oslavu 77. výročia vstupu osloboditeľov do Piešťan, žiaľ, poňal neznámy páchateľ absolútne neprípustným spôsobom, hodným dôrazného odsúdenia. A to nielen morálneho,“ odkázal.

„Nastriekanie runového symbolu – obráteného vlčieho háku, používaného počas 2. svetovej vojny nacistickou 2. SS tankovou divíziou Das Reich, neskôr používaného aj holandskou 34. SS Volunteer Grenadier Division Landstorm Nederland a ktorý je v súčasnosti v zástave a znaku ukrajinského bataliónu Azov, na čelnú stranu Pomníka osloboditeľov, nie je len bežnou výtržnosťou či poškodzovaním cudzej veci. Takou by mohlo byť samotné zneuctenie partizána na bočnej strane pomníka. Ide totiž o nastriekanie symboliky využívanej extrémistickými a radikálnymi skupinami a to v celkom zrejmom kontexte,“ uviedol s tým, že konanie páchateľa preto bude prešetrené aj z hľadiska možného naplnenia znakov trestných činov extrémizmu.

„Obdobné konania nebudú tolerované a bude na nich reagované aj prostriedkami trestného práva. V žiadnom prípade používanie extrémistických symbolov v celkom jasnom kontexte nemožno zakrývať pod akúsi falošnú solidaritu, navyše ak má také konanie, v už aj tak napätej dobe, potenciál nežiadúcim spôsobom vyvolávať vášne či prehlbovať nenávisť,“ dodal.

Prípady sa množia

Podobných prípadov na Slovensku v posledných mesiacoch pribúda. Iba minulý týždeň sme vás informovali o vandalizme, ku ktorému došlo začiatkom mája pri ceste prvej triedy pri Strečne. Páchatelia napísali na bilbordy v ukrajinských farbách vojenský symbol „Z“. Poškodených takto bolo až sedem bilbordov. Polícia uviedla, že konanie osoby, ktorá skutok vykonala, môže byť považované za podporu vojenskej invázie na Ukrajine a vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozenia mieru.

K ničeniu a poškodzovaniu pamätníkov však pristupujú aj ľudia z opačného spektra. Známy je prípad vandalizmu zo začiatku marca tohto roka. Vandali pár dní potom, ako Rusko napadlo Ukrajinu, pomaľovali bratislavský Slavín žltou a modrou farbou, teda farbami Ukrajiny. Slavín je pamätník sovietskych vojakov padlých počas druhej svetovej vojny. Prípad vyvolal vlnu pobúrenia. Polícia ihneď začala trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci.

K podobnej udalosti došlo pár dní na to aj vo Svidníku, kde vandali poškodili Pamätník sovietskej armády. Na pamätníku boli viditeľné farby modrej a žltej a v strede bola červenou farbou pomaľovaná socha vojaka. Rovnako aj tento prípad riešila polícia.

Koncom marca zasa polícia informovala o pátraní po páchateľovi, ktorý v obci Bošáca v Novomestskom okrese poškodil národnú kultúrnu pamiatku. Sochu sovietskeho vojaka postriekal žltou a modrou farbou.