Pošleme na Ukrajinu aj stíhačky Mig-29? Heger to nevylúčil! Poukázal na rizikovosť sovietskej techniky

Galéria fotiek (2) Na snímke slovenský premiér Eduard Heger (vpravo) a predseda vlády Belgického kráľovstva Alexander De Croo

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA - Belgicko by bolo ochotné poslať svojich vojakov na Slovensko v prípade návrhu NATO na ďalšie posilnenie východnej hranice Aliancie. Predseda vlády Belgicka Alexander De Croo to uviedol po pondelkovom stretnutí so slovenským premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) v Bratislave. Zdôraznil, že bezpečnosť v Európe je kolektívna otázka.