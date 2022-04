Beňová napísala to, čo sa šušká už týždne! Veľký návrat Dzurindovej pravej ruky do politiky? Volebný čas sa kráti

BRATISLAVA – Čaká nás veľký politický návrat? Príkladov, kedy dala nejaká veľká osobnosť politike navždy zbohom a o pár rokov sme mohli sledovať jej návrat na scénu, nám história ponúka mnoho. Svoje o týchto politických lúčeniach a následných návratoch vieme aj na Slovensku. Dočkať jedného takého by sme sa mohli pritom už čoskoro. Objavili sa totiž špekulácie, že do hry by sa mohol vrátiť bývalý viacnásobný minister a popredná tvár niekdajšej SDKÚ Ivan Mikloš.