Návrat Dzurindu do politiky? Exminister Zajac to povedal jasne: Reálne a rozumné! Menoval aj ďalších

BRATISLAVA – Veľký politický návrat starých tvárí by nám pomohol. Myslí si to exminister zdravotníctva Rudolf Zajac. Ten bol súčasťou druhej vlády Mikuláša Dzurindu a práve o "comebacku" expremiéra sa vyjadril ako o reálnom a rozumnom. Z jeho ústa padli aj ďalšie známe mená.

Exminister zdravotníctva upozornil na to, že z času na čas sa stáva, že sa meno nejakého bývalého politika začne skloňovať v súvislosti s jeho možným návratom. "Hovorilo sa to o Mečiarovi, mal jeden chabý pokus o com back, sem tam iný ( aj taký, ktorý ešte nevie, že je už bývalý politik, akým je A. Danko). A sem tam sa to spája s menom Mikuláš Dzurinda," povedal.

Sem tam sa stane, že sa objaví správa, že niektorý bývalý politik by sa možno chcel vrátiť do politiky. Hovorilo sa to o... Posted by Rudolf Zajac on Friday, February 4, 2022

Práve v prípade bývalého dvojnásobného premiéra by to však podľa neho bolo reálne a rozumné rozhodnutie. "Isto je to dôsledok neschopnosti súčasnej koalície urobiť čo len viac ako jeden rozumný krok a aj dôsledok súčasnej opozície, ktorej jediným spoločným menovateľom je deštrukcia. Človek tŕpne pri akomkoľvek, aj jednoduchom kroku, čo spraví koalícia, kto v nej bude mať iný názor, spravidla opačný, čo všetko si dokážu odkázať cez média atď atď, nakoniec to denne zažívame," uviedol.

Pripomenul tiež kauzy týkajúce sa plagiátorstva niektorých našich politikov. "Ešte sa nikdy nestalo, aby súčasne jeden premiér, jeden predseda parlamentu a jeden minister, boli usvedčení plagiátori, ale bez dôsledkov," odkázal s tým, že v Nemecku či v Rakúsku iba podozrenie z plagiátorstva vedie podozrivého k okamžitej demisií, dokonca aj v Čechách.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Jan Zemiar

Exminister si kopol aj do súčasnej opozície, ktorá podľa jeho slov dnes bojuje proti tomu, čo kedysi sama presadzovala. Ako príklad uviedol stratifikáciu nemocníc alebo zmluvu s USA. "Bojuje proti prezidentke spôsobom, ktorý sa veľmi podobá primitívnej šikane, pri čom vie, že nemá šancu na úspech, naopak, v budúcnosti sa jej to vráti ako bumerang," tvrdí.

"Sem tam bratovi Petrovi zo žartu hovorím, že na Slovensku bude musieť vzniknúť nová strana, nech sa pokojne volá SSR ( Strana Sitnianských Rytierov). Viem si v nej predstaviť veľa bývalých politikov, napriek tomu, že dnes sú otlčení unavení, trochu dešperátní, a ehm staršie ročníky," prezradil.

Galéria fotiek (3) Mikuláš Dzurinda

Zdroj: TASR - Štefan Puškáš

Byť v nej by mohli podľa neho František Mikloško, Ivan Mikloš či práve spomínaný Mikuláš Dzurinda. "Šancu by mali a Slovensku by to pomohlo," dodal.

Zajac pôsobil pred vstupom do vrcholovej politiky v komerčnej sfére. V rokoch 2001 až 2005 bol expertom pre zdravotníctvo strany ANO a v roku 2002 bol za túto stranu zvolený aj do parlamentu. Mandát si však neuplatnil, keďže bol menovaný do funkcie ministra zdravotníctva v druhej vláde Mikuláša Dzurindu. V tej zotrval až do roku 2006.