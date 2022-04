Tragická nehoda na východe Slovenska: Zomrel len 16-ročný chlapec! Zrazil sa s kamiónom

ROŽŇAVA - Len 16-ročný motocyklista prišiel v piatok krátko po polnoci o život po čelnej zrážke s kamiónom. Na rovnom úseku cesty z Rožňavy do obce Plešivec pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy na mokrej vozovke svojim schopnostiam a poveternostným podmienkam. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová.

Mladý motocyklista mal podľa polície prejsť do protismeru, kde čelne narazil do prednej časti oproti idúceho kamióna. Pri zrážke utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Vodič kamióna začal po náraze s motocyklom prudko brzdiť, čo spôsobilo skríženie jazdnej súpravy. Štátna cesta tak musela byť na nevyhnutný čas v oboch smeroch uzatvorená.

"Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Rožňave začal po zadokumentovaní dopravnej nehody trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia," uviedla Ivanová s tým, že presná príčina nehody bude predmetom ďalšieho vyšetrovania. Vodič kamióna bol po nehode podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok mladý motocyklista, budú zisťovať pri nariadenej pitve.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Polícia SR - Košický kraj

Polícia v súvislosti s tragédiou vyzýva najmä mladých a neskúsených vodičov, aby jazdili mimoriadne opatrene, kým si osvoja potrebné zručnosti a návyky. Pripomína tiež, že v porovnaní s vodičmi v autách sú motorkári zraniteľnejší a pri dopravných nehodách im hrozia vážne zranenia či smrť.