Stačili milimetre a stala by sa tragédia: Hrôzostrašné VIDEO z nehody pri Senici! V hlavnej úlohe auto a motocykel

Celé sa to udialo v nedeľu krátko pred obedom v okrese Senica. Od obce Častkov totiž na hlavnú cestu odbáčala Škoda Felícia. Na videu, ktoré zverejnili policajti vidno, ako zastala, následne sa pohla a krátko na to vyčnievajúc do cesty zastavila. Sprava vidieť prichádzajúceho motocyklistu, ktorý na prekážku na ceste zareagoval a snažil sa mu vyhnúť a zabrániť tak tragédii.

„57-ročný Seničan ihneď na auto zareagoval, prudko zabrzdil, dostal sa s motorkou Honda do šmyku a vzápätí sa šmýkal po vozovke. Motocykel skončil nakoniec v prednej časti auta Škody Felícia,“ napísali trnavskí policajti na sociálnej sieti. Aj keď nehoda vyzerá strašidelne, po kolízii vidno, ako sa motocyklista postavil na nohy a pozeral na škody. Vzápätí na miesto nehody prišla aj sanitka. „Zranený motorkár utrpel viaceré zranenie a podľa predbežnej správy by nemalo ísť o zranenia nad 6 týždňov liečby. Policajti alkohol u vodičov na mieste nezistili. Škoda na vozidlách, najmä na motocykle, bola odhadnutá na 1500 eur,“ informovali policajti.

Nejde však o jedinú nehodu motocyklistu v trnavskom kraji počas víkendu. Ako muži zákona ozrejmili, pri obci Plavecký Peter motocyklista nezvládol riadenie a skončil mimo cestu. Nehoda si našťastie nevyžiadala vážnejšie zranenia. „Pamätajte, opatrnosť a bezpečnosť na cestách je základom všetkého. Sledujte situáciu na cestách, jazdu prispôsobte stavu vozovky a najmä sa na jazdu 100 % sústreďte,“ uzavreli policajti.