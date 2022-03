Vyprázdnila inflácia vašu peňaženku? Šesť RÁD, ako sa dajú ušetriť peniaze v rodinnom rozpočte

Galéria fotiek (4) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Urobiť si poriadok v rodinných financiách by malo byť tento rok nevyhnutnosťou, pretože s rastúcou infláciou dražejú všetky tovary a služby. Dôležité je vedieť aj to, ako naložiť s peniazmi, ktoré máte k dispozícii. Ideálne je, ak si môžete dopredu povedať, kedy budete nakupovať a ako to budete financovať. Základné rady prináša spoločnosť Home Credit.