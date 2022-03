Strategické objekty v Google mapách: Tieto by ste nemali vidieť! Detailné snímky slovenských atómových elektrární

BRATISLAVA - V roku 2008 Ministerstvo obrany USA zakázalo spoločnosti Google snímať vojenské objekty americkej armády. Reagovalo tak na odhalenie detailných fotografii z areálu vojenskej základne Fort Sam Houston v aplikácií Google Maps. Vo Francúzsku je zase väčšina strategických objektov rastrovaná. Ako je to v našej krajine?

Ako dobre sú chránené strategické objekty v Google mapách?

Google Maps a Google Street View sú užitočné nástroje a mnohí z nás ich používajú na dennej báze. Vedeli ste však, že niektoré objekty, akými sú letisko, jadrové elektrárne či vojenské výcvikové strediská, sú v niektorých krajinách rastrované?

Napríklad Národné letisko Nea Anchialos v Grécku na Google mapách neuvidíte. Je totiž rozštvorčekované. Rovnako sú na tom aj jadrové elektrárne vo Francúzsku. Rozmazaný je aj Tel Aviv či vojenská základňa pri Krakove. Rastrovaných objektov v rôznych krajinách bolo pred pár rokmi oveľa viac, no Google svoje snímky pravidelne aktualizuje a tak sa stane, že to, čo kedysi vidieť nebolo, je teraz v plnej paráde.

O to, aby bol objekt na mapách zamazaný, môže Google požiadať prakticky ktokoľvek. Stačí v službe Google Street View požiadať o rozmazanie a uviesť dôvody ochrany osobných údajov. Do niekoľkých dní by mal byť objekt rozmazaný.

Atómové elektrárne na Slovensku

Zdá sa, že najväčší dôraz a pozor na to, ktoré objekty sú viditeľné v Google mapách, si dáva Franczúsko. Aj v tejto krajine však detailne uvidíte letisko. Na Slovensku však uvidíte aj atómové elektrárne a nerastrované je aj Letisko Milana Rastislava Štefánika, či Sliač. Viditeľné je pre užívateľov aj letisko v Kuchyni, dokonca aj vojenský obvod Lešť.

Vojenský obvod Valaškovce

Na slovenských mapách si môžete pozrieť atómové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach aj v Mochovciach. Uvidíte aj kasárne v Krškanoch, ktoré sa dajú prejsť aj v aplikácii Google Street View. Podľa Ministerstva obrany Slovenskej republiky aj na Slovensku sú niektoré objekty rastrované. O ktoré ale ide, známe nie je.

"Rovnako, podľa dôležitosti objektov a podľa rozhodnutia správcov, resp. užívateľov jednotlivých objektov sú tieto degradované a rastrované," povedala pre Topky hovorkyňa Martina Kovaľ Kakaščíková. Zároveň pripomenula, že začiatkom marca vydal rezort tlačovú správu, v ktorej upozorňoval, okrem iného, aj na to, že aj na Slovensku platí zákaz zhotovovať nákresy, plány, fotografické alebo filmové zábery objektov obrannej infraštruktúry.

Zákaz fotografovania

Ministerstvo obrany SR v tlačovej správe upozorňuje verejnosť, že z dôvodu zabezpečenia plnenia úloh obrany a bezpečnosti došlo k zmene podmienok vstupu do vojenských obvodov. "Od 12. marca 2022 vyhlasuje dočasný zákaz vstupu do Vojenského obvodu Valaškovce, vojenský obvod Záhorie zatiaľ ostáva pre verejnosť otvorený," píše rezort. Valaškovce však v Google mapách nájdete nerozmaznané.

Vojenský obvod Valaškovce

Zdroj: Google Maps

Rezort zároveň apeluje na verejnosť, aby dbala na príslušnú legislatívu, ktorá zakazuje vstupovať do uzatvorených alebo ohradených častí vojenského obvodu a tiež zhotovovať nákresy, plány, fotografické alebo filmové zábery objektov obrannej infraštruktúry. "Tento zákaz platí na území vojenských obvodov na budovy a objekty OS SR, ako aj rezortných organizácií, výcvikové zariadenia, riadiace a kontrolné veže a kontrolné stanoviská, zabezpečovacie objekty logistiky, skladové objekty a logistickú infraštruktúru, bezpečnostné zariadenia ochrany objektov a budov, muničné sklady a úložiská techniky, zdroje pitnej vody, vodojemy a ďalšiu infraštruktúru," dodáva ministerstvo.