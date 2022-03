ROZHOVOR Rusko je izolované: Neviem si predstaviť, že Putin vyhrá! Ukrajina teraz nemá prečo ustúpiť

Čo sa dozviete v rozhovore?

ako hodnotí šéf SFPA konflikt na Ukrajine

že ukrajinský prezident pozitívne prekvapil svet

ako vníma mierové rokovania a výzvu Zelenského na prijatie do EÚ

že slová prezidenta Putina o uvedení jadrových síl do bojovej pohotovosti sú psychologickým tlakom a nie je dôvod na paniku

že Rusko je izolované a aktuálne si nevie predstaviť, že by z konfliktu mohlo vyjsť víťazne

Ruskú agresiu treba odsúdiť. Rusko musí byť vylúčené z medzinárodných štruktúr. Toto je stanovisko takmer celého sveta. Podľa šéfa SFPA Strážaya je zomknutie lídrov veľmi dôležité. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj všetkých prekvapil. Sankcie budú pre Rusko zničujúce a už teraz vidno, že krajina pod vedením Putina, ako aj on sám, je izolovaná.

Poskytnutie vojenskej pomoci je medzník v histórii EÚ

Podľa šéfa SFPA je konflikt jasnou agresiou Ruskej federácie voči nezávislej Ukrajine a treba ho jednoznačne odsúdiť. „Dôsledky tejto agresie majú viacero rozmerov – politický, ekonomický, vojenský, humanitárny,“ povedal. Dôležité podľa neho je, že sa podarilo zabezpečiť jednotné vystupovanie európskych lídrov a členských krajín EÚ smerom k Ukrajine, a to materiálne, politicky i vojensky.

„Poskytnutie vojenskej pomoci je zásadný medzník v histórii EÚ. Hovorí to o tom, že Európa dozrieva a má záujem stať sa nielen ekonomickým, ale aj bezpečnostným aktérom v rámci Európy a možno aj širšieho globálneho prostredia,“ uviedol s tým, že k sankciám sa pridali nielen krajiny EÚ, ale aj mnohé ďalšie krajiny mimo nej.

Ukrajina teraz nemá prečo ustupovať

Delegácie Ukrajiny a Ruska si sadli za jeden stôl a čakajú ich ďalšie mierové rokovania. Strážay to vníma ako prvý pokus o prezentáciu vlastných stanovísk. „Podmienky, ktoré prezentovala ruská strana, sú pre Ukrajincov v tejto podobe neakceptovateľné. Takisto ruská strana vidí, že odpor na Ukrajine je väčší, ako predpokladali. Určite budú nasledovať ďalšie kolá rokovaní,“ myslí si.

Finálna dohoda je možná len v prípade, keby sa zhodli obe strany. „Čo bude v tomto prípade veľmi problematické navrhnúť, lebo Rusko stále vystupuje z pozície silnejšieho partnera. No vôbec nie je jasné, či bude mať takú pozíciu aj v blízkej budúcnosti, keďže situácia sa vyvíja v neprospech Ruska,“ povedal s tým, že problémom je demoralizácia armády, vyčerpanosť zdrojov, tvrdé sankcie, ktoré spôsobia ekonomické problémy a podobne.

„Ukrajina teraz nemá prečo ustupovať Ruskej federácii, lebo nie je v pozícii, žeby musela prijať podmienky Ruska. Pozitívom pondelkového rokovania bolo, že si strany sadli za rokovací stôl bez toho, aby predtým nejakým spôsobom vyjadrili podmienky, aby sa rozhovory vôbec mohli začať,“ dodal odborník na adresu mierových rokovaní.

Zelenskyj vojnovým lídrom, Putin je sám

Mnohých prekvapilo rázne a nebojácne vystupovanie ukrajinského prezidenta Zelenského, ktorý podľa šéfa SSFPA vstupoval do pozície prezidenta s určitou vierou v dohodu s prezidentom Putinom, resp. s predstaviteľmi Ruskej federácie. „Dnes už možno sám vidí určitú naivitu v takomto postoji, lebo je konfrontovaný s rozsiahlou agresiou Ruska priamo na území Ukrajinu. Práve zmena tejto situácie a celkového vývoja ovplyvnila zmenu v jeho pozícii,“ zhodnotil.

„Práve spôsob, ktorý volí on – otvorená komunikácia, nestupňovanie napätia, ale vystupovanie s pokojným hlasom, vieru vo víťazstvo Ukrajiny... to je niečo, čo prispieva k udržaniu morálky obyvateľstva a predovšetkým ukrajinských ozbrojených síl v tomto neľahkom konflikte,“ uviedol. Putin v podstate vyvoláva dojem, že je v celom procese osamotený a ani s blízkymi spolupracovníkmi nekomunikuje priamo, ale prostredníctvom dlhých stolov. V prípade Zelenského ide o prekvapenie a veľmi pozitívne. „V prípade Putina to také prekvapenie nie je, ale tiež to vypovedá o tom, akých rozdielnych lídrov majú tieto krajiny.“

Jadrové hrozby sú psychologickým ťahom

Mnohých vystrašilo Putinovo nariadenie uviesť jadrové sily do najvyššej bojovej pohotovosti. Tiet sú však neustále v istej forme pohotovosti, preto ide skôr o psychologický ťah a istú formu vyhrážok. To, žeby ich reálne použil, si nevedia predstaviť lídri krajín ani odborníci. Vojna na Ukrajina by potom prerástla do svetového konfliktu. „Podľa informácií Ide o súčasť vojenskej stratégie. Nemáme do činenia len s konvenčnou vojnou, kde by sa stretávali armády alebo ozbrojené zložky,“ povedal Strážay.

„Táto vojna má niekoľko dimenzií, v rámci ktorých je aj táto komunikačná alebo informačná, ktorá je zameraná na propagandu, ale aj na vysielaní zastrašovacích signálov druhej strane. Ja vnímam vyjadrenie Vladimira Putina v tomto kontexte,“ zhodnotil s tým, že Rusko je na takúto silovú komunikáciu dlhodobo zvyknuté. „Nadväzuje na rétoriku Sovietskeho zväzu, ktorá sa používala v časoch studenej vojny.“

Putinova posledná karta

„K vyhláseniu Vladimira Putina prispel súbor negatívnych faktorov a de facto ide o poslednú kartu, s ktorou môže hrať a s ktorou môže šíriť pocit ohrozenia a pocit sily zo strany Ruskej federácie. Ale, ako ste aj vy spomínali, určitá časť jadrových zbraní je v pohotovosti v podstate neustále. Nie je to také jednoduché, že jeden človek stlačí gombík a zrazu vyletia tisícky rakiet s jadrovými hlavicami,“ vysvetlil Strážay.

V tomto prípade ide o rozhodnutie viacerých ľudí, postupnosť je presne daná. „V tomto kontexte nemusíme rozprávať o tom, že ide o reálny stav. O tom som na základe informácií, ktoré máme dostupné, presvedčený.“ Je to istá forma psychologického nátlaku, vyhrážania, a preto nie je dôvod na paniku. „Je to súčasť vojnovej rétoriky, pretože vojna vyhrocuje aj postoje aktérov.“ Čo sa týka prijatia do Európskej únie, zo symbolického hľadiska má tento krok významný dôvod a hodnotu. Je to akt podpory, no neznamená to, že Ukrajina sa stane členom EÚ ihneď.

Neviem si predstaviť, že Putin vyhrá

Je naozaj veľmi zložité, tak ako bolo zložité predpokladať škálu tohto konfliktu. Ešte minulý týždeň svetoví lídri potom, čo Putin uznal nezávislosť separatistických republík, rozmýšľali, či by jeho vojská mohli prekročiť ich hranice. Pár hodín na to zaútočil na Ukrajinu. „Niekoľko dní po tomto uvažovaní sme svedkami už takmer šiesty deň trvajúceho konfliktu. Týka sa nielen týchto dvoch území, ale aj ďalších oblastí a hlavného mesta,“ uviedol.

Strážay pripomína, že dôležitá je medzinárodná zomknutosť a dôležité je, že sa pridáva napríklad Japonsko, ale aj Čína, ktorá je kľúčovým aktérom. „Rusko mi z toho vychádza ako osamotená krajina, ktorá bude pod tlakom. V tomto kontexte si neviem predstaviť, žeby Rusko alebo prezident Putin mohli vyjsť z tohto konfliktu víťazne. Je možné, že pôjde o dlhotrvajúci konflikt s mnohými obeťami na oboch stranách,“ dodal.