POZOR Dezinformačná vojna má novú podobu: Ruská tajná služba sa snaží ovplyvniť aj Slovákov!

Už tretí deň prebieha na Ukrajine vojna, ktorú začalo Rusko ešte v noci zo stredy na štvrtok. Väčšina krajín sveta tento krok odsúdila a na Rusko či jeho prezidenta Vladimira Putina uvalili rôzne sankcie. Hovoria o neodpustiteľnom kroku agresie, ktorý bude mať vážne následky. V súčasnosti na Ukrajine prebieha boj o hlavné mesto Kyjev. Ukrajinci ho statočne a úspešne bránia.

VIDEO Na Slovensku sa šíri nebezpečný HOAX: Je to klamstvo, môžete sa hanbiť! Upozornil na to minister obrany

Polícia Slovenskej republiky upozornila, že v súvislosti s vojnou naďalej prebieha aj ďalšia vojna, ktorá prebieha na internete – a to dezinformačná vojna. „Prostredníctvom nej sa Ruská federácia pokúša ovplyvniť vnímanie reality u občanov Slovenskej republiky. V tejto súvislosti môže dochádzať k online útokom na individuálne účty, ale aj účty rôznych štátnych inštitúcií, médií a iných organizácií,“ uviedli na sociálnej sieti. Preto pre verejnosť vydali viacero rád.

Medzi nimi napríklad to, aby si preverili, z akého zdroju správa pochádza a či pochádza od skutočnej osoby. Ak napríklad prišla z profilu, ktorý bol vytvorený nedávno a nedá sa potvrdiť jeho autenticita, zrejme ide o dezinformáciu. Rovnako by Slováci nemali klikať na odkazy, ktoré pochádzajú od neznámeho odosielateľa. „Ak vás aj váš priateľ nabáda a tlačí na to, aby ste klikni na odkaz, ktorý vám poslal, buďte obozretní - hekeri možno napadli jeho konto a zavírovaný odkaz posielajú v priateľovom mene. Všade tam, kde je to možné, používajte dvojfaktorové overenie pri prihlasovaní. To znamená, že po zadaní e-mailovej adresy a hesla budete aplikáciou vyzvaní na zadanie kódu, ktorý vám príde na vaše telefónne číslo,“ ozrejmili policajti.

Odporúčania má aj pre tých Slovákov, ktorí spravujú rôzne stránky na sociálnej sieti. Administrátorské práva by mali po novom udeľovať čo najmenšiemu počtu ľudí, ktorí by rovnako mali mať zapnutú dvojfaktorovú autentifikáciu. V prípade, ak niektorí zo zamestnancov firmy disponuje právom posielať finančné prostriedky, opakovane by si mal overiť pravosť faktúry a pravosť odosielateľa, od ktorého mu prišla výzva na zaplatenie objednávky. Na záver odporučili, aby ľudia sledovali policajnú stránku, na ktorej sa zameriavajú na vyvracanie hoaxov.