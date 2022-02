Obranu Slovenska by mohli posilniť vojaci NATO: Rozhodne vláda a parlament

BRATISLAVA - Východné krídlo NATO, vrátane Slovenska, by sa malo vojensky posilniť, ako je to v súčasnosti v Pobaltí. Avizujú to minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) a minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) s tým, že ak bude návrh NATO konkretizovaný, predložia ho vláde SR i Národnej rade SR.

Naď zatiaľ nevie presne povedať, aká veľká vojenská jednotka NATO by na Slovensko mohla prísť. Išlo by však o niekoľko stoviek vojakov. "Jednotka by mala byť zložená z krajín geograficky blízkych Slovensku," vyhlásil s tým, že vojaci NATO by mali zvýšiť obranyschopnosť Slovenska.

Naď spoločne s Korčokom informovali o rannom zasadnutí Severoatlantickej rady Severoatlantickej aliancie, kde sa navrhli opatrenia, ktoré sa momentálne schvaľujú. "Spojenci, vrátane Slovenska, požiadali o aktiváciu článku štyri, to znamená bezpečnostné konzultácie. Na základe tohto rokovania a ďalších krokov urobíme rozhodnutia zodpovedné voči SR, aby sme zabezpečili bezpečnosť, obranu a nedotknuteľnosť krajiny," povedal minister obrany.

Na hranice budú vyslaní aj slovenskí vojaci

Šéf slovenskej diplomacie priblížil, že vrchný veliteľ ozbrojených síl NATO v Európe považuje za nevyhnuté posilniť východné krídlo aliancie. "Podobná štruktúra, akú má NATO v Pobaltí by podľa neho mala byť vo všetkých krajinách východného krídla, vrátane Slovenska. Ide o predsunutú obranu," priblížil Korčok. O tomto návrhu spolu s ministrom obrany informovali Bezpečnostnú radu SR a slovenskému veľvyslancovi pri NATO dali súhlas, aby sa začali takéto plánovacie kroky. "Keď bude návrh NATO konkretizovaný, predložíme ho vláde aj parlamentu," podotkol Korčok. Naď avizuje, že na hranice Slovenska s Ukrajinou budú vyslaní aj slovenskí vojaci, tí však momentálne budú pomáhať polícii pri kontrole hranice a pri prípadnej migračnej vlne.