Rakovina krčka maternice ohrozuje stovky žien: Vakcínu preplatia len 12-ročným! Obrovské sklamanie, odkazujú ľudia

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský prišiel so správou, ktorá najskôr všetkých potešila - očkovanie proti ľudskému papilomavírusu (skrátene HPV), ktorý spôsobuje rakovinu krčka maternice, bude plne hradené zo zdravotného poistenia. Vakcíny v súčasnosti stoja 400 eur. Avšak rýchlo prišlo vytriezvenie a hnev - plne hradená vakcína bude len pre deti vo veku 12 rokov.

"Od mája 2022 bude plne hradená nonavalentná vakcína, ktorá obsahuje 9 genotypov HPV vírusu. Zo zdravotného poistenia bude preplácaná pri deťoch vo veku 12 rokov (v 13. roku života, teda od 12 rokov do 12 rokov a 364 dní)," informuje ministerstvo zdravotníctva. Ako samo uvádza, rakovina krčka maternice je 2. najčastejšia rakovina u žien v SR vo veku 0-45 rokov. Denne je toto ochorenie na Slovensku v priemere diagnostikované cca dvom ženám a takmer 200 žien na túto diagnózu v roku 2020 zomrelo. Zároveň je to jediná rakovina, proti ktorej existuje očkovanie.

To je najúčinnejšie, keď sa aplikuje ešte pred prvým pohlavným stykom. Avšak gynekológovia odporúčajú očkovanie aj dospelých žien. Účinnosť vakcíny je dokázaná pre ženy i mužov, ktorí sú už sexuálne aktívni. Vakcína u už sexuálne aktívnych jedincov chráni pred ďalšími typmi HPV obsiahnutými vo vakcíne, s ktorými sa ešte nestretli, chráni pred opakovanou infekciou a znižuje riziko recidívy ochorenia.

Ministerstvo očakáva záujem o očkovanie

Doposiaľ bola podľa rezortu zdravotníctva dvojvalentná vakcína pre 12-ročné deti (dievčatá aj chlapcov) hradená z verejného zdravotného poistenia, od mája 2022 bude hradená aj deväťvalentná vakcína pre deti v 13. roku života – teda medzi 12. a 13. narodeninami. Starším záujemcom poisťovne mohli preplatiť časť nákladov v rámci, napríklad, benefitov – viac informácii je už priamo v zdravotných poisťovniach.

"Rezort zdravotníctva po tomto kroku očakáva záujem o očkovanie s cieľom preventívne chrániť svoje zdravie. Budeme aktívne o téme komunikovať. Zaočkovanosť dievčat a chlapcov na Slovensku je jedna z najnižších v EÚ – podľa odhadov NCZI je to len 26% dvanásťročných dievčat a iba 1% dvanásťročných chlapcov. Cieľom MZ SR je zvýšiť túto zaočkovanosť a predísť rakovine krčka maternice, proti ktorej ako jedinej sa dá zaočkovať. MZ SR vychádzalo z odporúčania kategorizačnej komisie, ktorá posudzovala účinnosť vakcíny a dopad na rozpočet verejného zdravotného poistenia. Efektívnosť podania vakcíny u 12 ročných detí je najvyššia. Očkovať chlapcov má tiež zmysel, pretože v staršom veku aj oni môžu mať rôzne prejavy HPV vírusu, hrozbou je aj rakovina penisu. Je tiež známe, že sú (muži) prenášačmi HPV vírusu. Záujem o očkovanie môžu rodičia riešiť s pediatrami, ktorí toto očkovanie budú aj vykonávať," povedala pre Topky hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Nahnevaní Slováci

Aj keď prvotná informácia potešila mnohých, teraz sú Slováci nahnevaní. Myslia si totiž, že poisťovne by mali hradiť očkovanie proti HPV aj dospelým ženám. "Podľa môjho názoru nie je logické, aby vakcínu preplácali len deťom. Každý, kto chce chrániť svoje zdravie a prejaví záujem o očkovanie, by mal mať uhradenú plnú sumu. Minimálne aspoň do 18 rokov a potom aspoň nejakú časť, ale osobne som za úhradu plnej sumy všetkým. Škoda len, že na to vlády nemysleli skôr," myslí si Adriana.

Podobný názor má aj Barbora, ktorej pred dva a pol rokom na rakovinu krčka maternice zomrela kamarátka. "Takže namiesto toho, aby očkovali všetky ženy, mnoho z nich, kvôli tomu, že nie je očkovaných, ochorie a za ich liečbu následne štát zaplatí násobne viac. To je logické ako celá tá banda na hradnom kopci," neskrývala emócie Barbora.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

"Množstvo dnes uz dospelých žien sa v detstve nemohli dať zaočkovať, či uz z ekonomických dôvodov alebo o tejto možnosti jednoducho nevedeli a považujem za nefér, ak je im táto možnosť odopretá, ak riadne prispievajú na zdravotné poistenie. Zároveň, podľa mňa, aj v tomto prípade platí, že prevencia je oveľa lacnejšie a menej invazívne riešenie, ako liečba ochorenia," pridáva sa Simona.

V súčasnosti niektoré poisťovne preplácajú aspoň nejakú časť očkovania proti HPV. Avšak stále je to pre mnohých veľa peňazí a nemôžu si to dovoliť. Podobný problém rieši aj Petra. "Podľa mňa, ak by to dali pre všetkých, tak by to bolo oveľa lepšie. Mnohí rodičia totiž deťom nechávajú v tomto slobodnú ruku a tie si povedia, že netreba. Ja už dlhodobo rozmýšľam nad touto vakcínou, ale odrádza ma cena a potešilo ma, keď som počula, že sa bude preplácať nová vakcína a potom ma nahnevalo, že to bude len pre deti. Veď aj mnohí lekári, ktorí sú aktívni na internete (mama_gynekologicka, myswedish_gynlife, pneumolog_pre_ludi) hovorili o úžasnej správe a nakoniec boli z toho sklamaní. Verím, že tieto pravidlá ešte prehodnotia," povedala.

Očkovanie chráni aj mužov

Málo sa však hovorí o tom, že očkovanie proti HPV má zmysel pri chlapcoch. HPV totiž nespôsobuje len rakovinu krčka maternice. U možov môže vyvolať rakovinu penisu a u oboch pohlaví rakovinu v oblasti hlavy a krku, rakovinu análneho otvoru, papilomatózu hrtanu či genitálne bradavice.

"Na rozdiel od ženskej populácie, kde je zavedený skríning rakoviny krčka maternice, nie je pre mužov žiadny takýto systém skríningu (t. j. včasného vyhľadávania počiatočných štádií ochorenia) možný. Preto je aj u mužov význam očkovania proti HPV zásadný. Očkovanie mužov ochráni pred spomínanými prejavmi a nemusia sa báť, že prenesú HVP infekciu na svoju budúcu partnerku. Okrem toho sa očkovaním dievčat aj chlapcov zvyšuje kolektívna imunita, a to všeobecne vedie k zníženiu výskytu vírusu v populácii. Očkovanie proti HPV má však význam aj po začatí sexuálneho života. Aj potom sa u mužov výrazne zníži riziko rozvoja HPV ochorení," píše sa na stránke hpv-college.sk.

Galéria fotiek (4) Zdroj: yahoo.com

"Ak je očkovanie proti HPV účinné a je to jediné očkovanie proti rakovine, ktoré poznáme, malo by byť jednoznačne plne hradené z verejného zdravotníctva. A to nielen pre deti vo veku 12 rokov," myslí si Vlado.

"Príde mi to nechutné. Ľudia sa tu pomaly nechcú očkovať proti ničomu a oni tej malej skupinke, ktorá by sa možno aj dala, tak zabránia, lebo na to nemajú. Hlavne, že chcú rozhodovať o nenarodených deťoch, ale prevenciu ignorujú. Ako keby sa prevencia dala robiť len do 13-tich rokov. Ale zjavne je to obľúbený šport slovenských politikov - rozhodovať o materniciach žien bez hlbšieho premýšľania," dodáva na záver Michaela.

O vyjadrenie sme požiadali aj Ministerstvo zdravotníctva SR, článok budeme aktualizovať.

Čo je HPV?

"Ľudský papilomavírus (HPV z angl. human papillomavirus) je vírus z rodiny Papillomavirus a podobne, ako všetky vírusy z tejto skupiny, napáda kožu a sliznicu ľudských buniek, človek je jeho jediným prenášačom. Zdokumentovaných je viac než 100 typov. Z pohľadu ľudského zdravia má význam 40 typov, ktoré infikujú epitel kože a slizníc, najmä oblasť genitálií a konečníka. Tie označujeme ako ľudské papilomavírusy.HPV sa prenáša hlavne pohlavným stykom alebo prenosom z rúk či úst na pohlavné orgány.

Nemusí ísť len o pohlavný styk, k prenosu môže dôjsť aj pri iných nekoitálnych aktivitách (orálnom sexe alebo maznaní). Ani kondóm teda nie je dokonalou ochranou. Ľudský papilomavírus napáda bunky slizníc a pokožky, a to najčastejšie v oblasti medzi sliznicou a kožou, alebo v oblasti rôznych typov slizníc.

Na infekciu je najvnímavejšia oblasť prechodu dlaždicového a cylindrického epitelu (krček maternice, análny otvor, hrtan), kde vírusy infikujú nezrelé bunky, ku ktorým prenikajú cez miniatúrne poranenia. Vaginálny sex, orálny sex, análny sex, petting, netting (maznanie) – pri všetkých praktikách, ktoré prebiehajú medzi heterosexuálmi aj homosexuálmi, môže dôjsť k prenosu HPV infekcie," píše združenie lekárov, ktorí sa zaoberajú HPV. Upozorňujú však, že nielen očkovanie, ale aj pravidelná prevencia v podobe návštevy gynekológa a skríningového vyšetrenia, je veľmi dôležitá.