Smer-SD nepodporí koaličnú novelu zákona o štátnom občianstve: Gašpar nevylúčil vstup do politiky

BRATISLAVA - Opozičný Smer-SD nepodporí koaličný návrh novely zákona o štátnom občianstve. Jej prijatím sa podľa strany pre žiadateľov o dvojaké občianstvo nič nezmení. Informoval o tom hovorca strany Ján Mažgút. Strana podotkla, že ak chce koalícia návrat legislatívy do pôvodného stavu, mala by žiadať maďarskú stranu o zrušenie jej legislatívy presahujúcej hranice Maďarska.

Smer-SD pripomenul, že v záujme ochrany obyvateľov v roku 2010 prišiel so zákonnou ochranou štátneho občianstva po tom, ako maďarská strana umožnila udeľovať svoje štátne občianstvo aj ľuďom s občianstvom iného štátu a žijúcim na našom území, pričom sa etnicky priznajú k Maďarsku. "Od začiatku sme zastávali názor, že ak sú občanmi SR, nie je žiadne opodstatnenie, aby získali ďalšie občianstvo štátu, v ktorom nežijú a nemajú s ním nijaký vzťah súvisiaci s trvalým pobytom," poznamenal hovorca strany.

Vtedajšia legislatívna úprava mala byť podľa jeho slov len reakcia na vtedajšie jednostranné kroky Maďarska. "Takýmto postojom sme maďarskej strane jasne deklarovali, že si ctíme našu zvrchovanosť a neustúpime žiadnym tlakom, ktoré by mohli oslabovať pozíciu SR. Sme si pritom vedomí, že tak ako žiaden štát nechce dobrovoľne prichádzať o svojich občanov, nechcú ľudia prichádzať bezdôvodne o svoje občianstvo. Aj preto strana Smer–SD prišla v roku 2015 s vyhláškou, ktorá umožňovala všetkým, ktorí stratili štátne občianstvo, požiadať o jeho vrátenie, ale s jasne zadefinovanými pravidlami," skonštatoval.

Smer-SD tvrdí, že tieto pravidlá prebrala aj súčasná koalícia a z nariadenia chce urobiť zmenu zákona. "Nemá úmysel zrušiť spomínanú vyhlášku strany Smer–SD, po čom volajú iba niektorí koaliční poslanci, ako György Gyimesi (OĽANO) či Ondrej Dostál (SaS). Oni idú dokonca ďalej a volajú po úplnom zrušení slovenského zákona o štátnom občianstve. Touto ambíciou však iba potvrdzujú, že im nezáleží na slovenskej štátnosti, na samostatnosti nášho národa, a najmä na medzinárodnej akceptácii SR," hovorí Smer-SD.

Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar nevylúčil vstup do politiky

Bývalý policajný prezident, v súčasnosti obvinený Tibor Gašpar sa rozhodol vstúpiť do verejného priestoru. Chce prispieť do verejnej odbornej diskusie. Nevylúčil vstup do politiky. Informoval o tom na tlačovej konferencii za účasti predsedu opozičnej strany Smer-SD Roberta Fica a exministra vnútra Roberta Kaliňák.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ako informoval Gašpar, Ústavný súd SR skonštatoval v súvislosti s jeho sťažnosťou, že došlo k porušeniu jeho práv, konkrétne práva na rešpektovanie osobného a rodinného života a práva na účinný opravný prostriedok. Počas svojej väzby sa podľa svojich slov stretol s nátlakom a upieraním kontaktov s rodinou. Verejnosti chce Gašpar ponúknuť svoje odborné skúsenosti. Využívať ich chce, aby sa začal vyjadrovať "k takýmto obludnostiam na platformách lepších ako jednotlivec". "Naďalej platí, že moja priorita je moja obhajoba a očistenie môjho mena," dodal.

Podľa Kaliňáka rozhodnutie Ústavného súdu potvrdzuje, že slovenské trestné orgány nerešpektujú základné európske princípy, ku ktorým SR pristúpila. Skupina vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov sa v roku 2020 rozhodla ignorovať všetky predpisy v slovenskej i európskej legislatíve. "Dnes sme už konfrontovaní s viac ako 15 rozhodnutiami Ústavného súdu o tom, že Slovensko žije mimo ústavy a mimo právneho poriadku," tvrdí.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Téma právneho štátu a vyrovnanie sa "so zločincami na Národnej kriminálnej agentúre a úrade špeciálnej prokuratúry" sa podľa Fica musí dostať v budúcnosti do politickej agendy. Gašpara vníma ako nevinného. Ak vstúpi do politického života so Smerom, dostane podľa neho všetok priestor, ktorý bude potrebovať. "Komunikácia tu prebieha, ale najskôr treba ukončiť proces jeho kompletného očistenia," povedal Fico.