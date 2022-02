Dráma na benzínke: Nevhodné správanie záchranára? Krik, zahodený mobil a nadávky! Muž zomrel

Podľa ženy, ktorá príbeh uverejnila na sociálnej sieti Facebook sa incident odohral 10. januára krátko o 6. hodine ráno na čerpacej stanici na Vajnorskej ulici v smere do mesta od Zlatých Pieskov, kde pracuje jej matka ako predavačka. "Na pumpu chodieva stály zákazník, vraj milý, usmiaty pán, každé ráno si kúpi noviny a ide ďalej. Inak tomu nebolo ani 10.2. ráno, pán prišiel, kúpil noviny a odišiel do zaparkovaného auta pred pumpou," začala svoje rozprávanie.

V tom čase sa práve na čerpacej stanici menili smeny, keď počuli, že vonku niekto trúbi, no nevenovali tomu zvláštnu pozornosť, keďže na benzínke blízko rušnej cesty nie je niečo také nezvyčajné. Všetko sa však zmenilo po odchode nočnej smeny. Práve tá zistila strašnú skutočnosť. Nešlo totiž iba o náhodné trúbenie nervóznych vodičov. "Trúbil pán, ktorý si tam každé ráno chodí kupovať noviny. Sedel v aute a trúbil, aby ho niekto zaregistroval. Prišlo mu veľmi zle, nevedel z auta vystúpiť, tak trúbil. Baby mu okamžite poskytli prvú pomoc, pán bol úplne mimo, zaliaty potom, ledva rozprával, tak sa volala sanitka," uviedla žena. Následne už nešetrila kritikou.

"Okrem toho, že sa dispečerka pýtala 10 minút na úplné nezmysly cudzích žien pri telefóne, na sanitku sa čakalo ďalších 15-20 minút. A tu prichádza kameň úrazu. Zo sanitky vystúpil totálne arogantný doktor, ktorého týmto pozdravujem a dúfam, ozaj silno dúfam, že Vám za toto správanie, ktoré opíšem v najbližších riadkoch vezmú aj rodný list!," odkázala.

Muž, ktorému záchranku volali, podľa jej v tom čase sedel v aute a nevedel rozprávať. Záchranár mal napriek tomu na muža skríknuť, ako ho má z auta vytiahnuť. "Schmatol ho za bundu a ako nejaké zviera vytiahol von. Za bundu!!! Žiadne odborné zaobchádzanie s človekom, vytiahol ho ako kus handry.. Pána, ktorý nevedel sedieť,nie to ešte stáť na nohách nechali, aby prešiel po vlastných nohách do sanitky!," opísala.

Keď následne zistili, že straší pán skutočne nevládze, tak ho mali chytiť pod pazuchy a "vliecť" do sanitky. "Do toho veľaváženému doktorovi zazvonil telefón, s nervami ho vytiahol z vačku, pozrel sa, kto volá a s krikom a krásnym vybraným slovom DO PI...E svoj telefón hodil do kríkov," pokračovala v opise.

Chorý muž mal popri tom telefonát tiež – volala mu jeho manželka. Telefón zodvihla jedna zo zamestnankýň čerpacej stanice a žene vysvetľovala celú situáciu a prisľúbila, že pôjde od lekára zistiť, kam sanitka muža prevezie. "Lekár nas*atý, vypenený (asi z toho, že sa niekto opovážil ráno o 6:00 dostať infarkt) jej odvrkol,že to on nie je povinný jej hovoriť! Akože nie je povinný? Zavrel dvere na sanitke asi po 30 minútach, čo boli pri pacientovi a dali sa na odchod.V tom mu pracovníčka pumpy ešte stihla cez otvorené okno sanitky zakričať, že podáva podnet za to, ako sa ten blbec, ktorý si hovorí doktor správal a on jej nezabudol zakričať naspäť, že je PI..A," dodala. Žiaľ, muž nakoniec zomrel, podľa jej slov v dôsledku silného infarktu.

"Ako jeden lekár môže takto neodborne pristupovať k pacientovi len preto, lebo on má akurát zlý deň? Všetky ženy, ktoré boli svedkami sa zhodli na tom, že ten pán, keby mu ozaj bola zdravotná starostlivosť poskytnutá odborne a okamžite mohol možno ešte žiť.. Lebo ešte žil, vypil vodu, bol schopný života, keby bola podaná zdravotná starostlivosť ako som už písala ODBORNE!!!!! Samozrejme, že baby z pumpy ihneď kontaktovali 155 a sťažovali sa, ale keďže to nie sú rodinní príslušníci, môžu si pískať…," doplnila.

Hovorkyňa záchranárov Alena Krčová potvrdila, že na základe volania na tiesňovú linku 155 vyslali posádku Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) na pomoc k pacientovi. "Podľa volajúcej mal sťažené dýchanie, nevládal hovoriť, ani vystúpiť z auta," uviedla.

"Žiaľ, k samotnému priebehu zásahu sa nevieme vyjadriť, je potrebné kontaktovať príslušného poskytovateľa ZZS, v tomto prípade Záchrannú zdravotnú službu Bratislava," dodala.