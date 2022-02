Musíme urobiť všetko pre to, aby medici nemali dôvod odísť, tvrdí Čaputová

Galéria fotiek (1) Zuzana Čaputová

BRATISLAVA - Slovensko by malo urobiť všetko pre to, aby nemali študenti medicíny dôvod odísť do zahraničia. Personálna stabilizácia zdravotníctva a jeho doplnenie je preto jednou z najdôležitejších priorít. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti po návšteve Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.