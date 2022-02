Podivné praktiky elitných vyšetrovateľov? Nahrávky hovoria za všetko: Šikana kolegyne, Mikulec sa bráni

V piatok 11. februára sa na verejnosť dostalo uznesenie prokuratúry. Na sto stranách sa nachádzali aj legálne odposluchy viacerých vyšetrovateľov NAKA, medzi nimi aj Jána Čurillu, Pavla Ďurku, Milana Sabotu, Štefana Mašina a ďalších. Práve štyria elitní vyšetrovatelia boli minulý rok obvinení a následne vzatí do väzby zo zneužitia právomocí verejného činiteľa.

Do väzby ich bratislavský provstupňový súd vzal z obavy, že by na slobode mohli ovplyvňovať vyšetrovanie. Aj keď sa následne z väzby dostali na slobodu, obvinenie stále trvá. To sa snažili zrušiť prostredníctvom sťažnosti voči stíhaniu, ktoré však bolo prokuratúrou zamietnuté. Súčasťou odôvodnenia boli aj spomínané prepisy.

A práve vďaka nim sa verejnosť mohla dozvedieť, aké praktiky využívali proti ich kolegyni – vyšetrovateľke Úradu inšpekčnej služby Diany Santusovej. Z prepisov je zrejmé, že sa štvorica elitných vyšetrovateľov dohovára na ozaj hraničných postupoch – hovorili napríklad o podpálení auta kanistrom, o vyhodení Santusovej z práce, ale aj o tom, že sú prakticky „chránenou zverou“ pre ich údajné krytie zo strany vtedajšieho policajného prezidenta Petra Kovaříka a ministra vnútra Romana Mikulca.

Ďurka: Zapálime jej auto. Kanistrom.

Čurilla: Len aby sme to neprepálili. Aby sme neboli takí, že nakoniec skončíme my jak najväčší k*k*ti, poberú nám spisy a povedia, že je to účelová pomsta z našej strany.

Ďurka: Len ju treba, ako keby, normálne spraviť. A do väzby j*bnúť.

Ďurka: Kamaráta máme ináč nového, riaditeľa ÚIS. Teraz je tam a sťahuje nám záznamy z parkoviska.

Turňa: Že ju (Santusovú – pozn. red.) ide kopnúť do pi*e. Hneď, ako to pôjde, že ju ide odstaviť od roboty.

Čurilla: Ešte je na ÚŠP minister. Lebo to rieši aj minister.

Čurilla: No čo minister?

Neznámy: Dobre. Ide za ním teraz riaditeľ ÚIS a idú vymyslieť, že či sa im podarí zastaviť tú pani (Santusovú – pozn. red.).

Čurilla: Šak keď nie, nech dá echo, my ju zastavíme do pi*i.

Ďurka: Fica treba robiť, Kaliňáka, Pellegriniho.

Mimoriadna schôdza

Opozičný Smer-SD podal v pondelok do podateľne parlamentu návrh na odvolanie Romana Mikulca (OĽANO) z funkcie ministra vnútra. Pod návrh sa okrem poslancov Smeru-SD podpísali aj nezaradení poslanci z mimoparlamentného Hlasu-SD či poslanci okolo Tomáša Tarabu. Oznámil to predseda Smeru-SD Robert Fico s tým, že plynie sedemdňová lehota na zvolanie mimoriadneho zasadnutia parlamentu.

Fico nazval Mikulca gaunerom, ktorý je podozrivý z korupcie a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. "Je to človek, ktorý ako minister vnútra zlyhal vo všetkých oblastiach," vyhlásil šéf Smeru-SD. Mikulec podľa jeho slov koordinoval činnosť elitných vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Prezídia Policajného zboru, ktorí mali konať na politickú objednávku, a to "zničiť opozíciu vrátane Smeru-SD". "Na NAKA pôsobí organizovaná skupina zločincov v podobe vyšetrovateľov či operatívcov. Zaraďujeme tu aj rad prokurátorov z Úradu špeciálnej prokuratúry," skonštatoval Fico. Táto skupina od parlamentných volieb v roku 2020 manipuluje trestné konania a plní politickú úlohu.

"Udavačom hovoria, čo majú povedať, korumpujú a vydierajú ich. Vymýšľajú si dôkazy a spisujú nezmyselné uznesenia o začatí trestného stíhania," uviedol líder Smeru-SD s tým, že zničili každého, kto im v tom chce zabrániť. Ako príklad uviedol prípad vyšetrovateľky Úradu inšpekčnej služby Diany Santusovej a jej tímu.

Podľa Fica je o činnosti skupiny, do ktorej, ako tvrdí, mal byť zakomponovaný aj policajný prezident, toľko dôkazov, že mala odstúpiť celá vláda. Predseda Smeru-SD skritizoval aj pondelkové slová Mikulca v Rádiu Expres, žeby sa koalícia mohla pokúsiť o odvolanie generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Fico to vníma ako útok na generálneho prokurátora i dôkaz toho, že je po Santusovej a iných "ďalším na rane".

Mikulec v piatok (11. 2.) pre TASR uviedol, že nikdy nepožadoval od orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) informácie, na ktoré nemal zákonný nárok, a do fungovania OČTK nezasahoval. "Žiadna organizačná zložka nebola cielene usmerňovaná," deklaroval minister. Podpredseda Národnej rady SR Juraj Blanár a predseda výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby Marián Saloň (obaja Smer-SD) v súvislosti s údajnými manipuláciami s trestnými konaniami požiadali prezidentku SR Zuzanu Čaputovú o urgentné stretnutie.

Kto je Santusová

Santusová je bývalou vedúcou špecializovaného vyšetrovacieho tímu zriadeného v pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby. Vojna v bezpečnostných zložkách začala tým, že spochybnila prácu štvorice elitných vyšetrovateľov, ktorí boli vyšetrovali kauzu Očistec. V júli jej pozastavili činnosť. Zdôvodnili to pochybnosťami o jej objektivite a nestrannosti. Aby ich vyvrátila, mala absolvovať aj vyšetrenie na polygrafe.

Inšpekčný tím Oblúk, ktorý viedla Santusová, v pondelok zrušili. Rozhodol o tom dočasný policajný prezident Štefan Hamran a poverený šéf inšpekcie Robert Miko. Potvrdilo to aj ministerstvo vnútra. "Vo veci tímu „Oblúk“ uvádzame, že dňa 14.2.2022 bol na základe predchádzajúceho obojstranného posúdenia viacerých dôvodov a vyhodnotenia konkrétnych informácií vydaný spoločný rozkaz riaditeľa ÚIS a prezidenta PZ o zrušení špecializovaného tímu ,,Oblúk“," uviedlo ministerstvo. Tím bol podľa rezortu vnútra zrušený z viacerých dôvodov.