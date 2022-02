Kauza okolo Čurillu a spol.: Analytik hovorí o znižovaní dôveryhodnosti inštitúcií! V TOMTO vidí riziko

Od minulého týždňa na Slovensku rezonuje kauza legálne získaných odposluchov vyšetrovateľov NAKA, vrátane Jána Čurillu, Pavla Ďurku, Milana Sabotu a Štefana Mašina. Práve štyria elitní vyšetrovatelia boli minulý rok obvinení zo zneužitia právomocí verejného činiteľa a toto obvinenie aj naďalej trvá a hoci sa obvinení usilovali o jeho zrušenie, prokuratúra to zamietla.

Súčasťou odôvodnenia, v ktorom tento svoj krok vysvetľuje, boli aj spomínané prepisy. V tých sa spomínajú praktiky, ktoré mali vyšetrovatelia používať proti ich kolegyni – vyšetrovateľke Úradu inšpekčnej služby Diane Santusovej. Santusová v minulosti viedla inšpekčný tím Oblúk, ktorý obvinil práve Čurillu a spol. a spochybnila tiež ich prácu, čo sa stalo vodou na mlyn takzvanej vojne v polícii. Iba v pondelok sa pritom verejnosť dozvedela, že samotný tím Oblúk bol zrušený.

Podľa prepisov odposluchov mali elitní vyšetrovatelia medzi sebou v súkromí hovoriť napríklad o podpálení Santusovej auta, jej vyhodení z práce či o tom, že sú „chránenou zverou“ pre ich údajné krytie zo strany vtedajšieho policajného prezidenta Petra Kovaříka a ministra vnútra Romana Mikulca. Padnúť mali aj mená politikov Fico, Kaliňák či Pellegrini s tým, že ich "treba robiť."

Opozičný Smer-SD na čele s Robertom Ficom, ktorý časti z týchto prepisov čítal priamo na tlačovke, už inicioval aj mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministra vnútra. Podporu jej vyjadril aj Hlas-SD. Vláda sa, naopak, oficiálne postavila za Mikulca a na jeho odvolanie žiaden dôvod nevidí.

Sám Mikulec sa ohradil s tým, že nikdy nepožadoval od orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) informácie, na ktoré nemal zákonný nárok, a do fungovania OČTK nezasahoval.

Tieto problémy treba riešiť štandardne

Podľa bezpečnostného analytika Jána Mojžiša celá situácia znižuje dôveryhodnosť inštitúcií ako takých. "Určite nie je dobré, keď v bezpečnostných zložkách vznikne situácia, že sa toto stane predmetom boja," uviedol.

Takáto situácia podľa neho nie je normálna a pre štát ani vhodná. "Čím skôr sa táto a podobné situácie vyriešia a bude sa im predchádzať, tým to bude pre štát a jeho orgány lepšie," myslí si.

Celý problém už však podľa jeho slov stráca odborný základ a dostáva sa do politiky. "Toto sú veci, ktoré zakladajú precedensy a ich riešenie zakladá aj riešenie budúcich problémov a preto je veľmi podstatné a dôležité, aby sa tieto problémy riešili štandardne a mali absolútne jasný odkaz do budúcnosti. To znamená, že ak sa v tomto prípade prihliadne povedzme na politickú situáciu a urobí sa vyhodnotenie nejakým spôsobom nie v záujme práva a spravodlivosti, tak sa nám to môže vrátiť. Je v tom naozaj veľké riziko," upozornil.