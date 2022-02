Veľká kríza? Ale kdeže: Koronapomoc sme zrejme až prestrelili, myslí si europoslanec liberálov a dokladá to GRAFMI

BRATISLAVA/BRUSEL - Prakticky na každom kroku sa dnes stretávame so správami o tom, že slovenské domácnosti a priemysel potrebujú stále finančné dotovanie v rámci koronapomoci a ďalších príspevkov, pretože ich aktuálne ťažké časy priam žmýkajú. Je tu však aj druhý pohľad. Europoslanec Eugen Jurzyca za SaS si nemyslí, že máme dočinenia s tak veľkou krízou, ako sa sprvu môže javiť. Dokladá to aj grafmi a myslí si, že štát momentálne plní len úlohu akéhosi plniča úspor Slovákov v bankách a nafukujú sa tak aj ceny nehnuteľností.

Čudná kríza a prestrelená koronapomoc, myslí si europoslanec

Člen europarlamentu za SaS len krúti hlavou nad tým, ako sa aktuálne dianie nazýva veľkou krízou a grafy pritom hovoria o niečom inom. "Toto bola veru čudná kríza. Keď sa pozrieme na jej dopady a porovnávame ich s dopadmi minulých kríz, tak to vyzerá, že sme makroekonomicky pomoc v kríze prestrelili. Nevadilo by to, keby to nebolo na dlh," kritizuje europoslanec.

Viacero ukazovateľov máme vyššie, ako je priemer EÚ

Podľa neho nie je ďalej takto pokračovať. "Úlohou štátu nie je dotovať ľuďom úspory v bankách ani nafukovať ceny akcií či nehnuteľností," pokračuje Jurzyca a svoje tvrdenia dokladá aj dátami z Eurostatu, kde popisuje finančný vývoj na Slovensku v porovnaní s európskym a svetovým priemerom. Podľa týchto čísel majú Slováci podľa odhadu vyššie HDP na osobu, vyššie mzdy a dokonca aj vyššie úspory v bankách, ako priemer EÚ.