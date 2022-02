Vo februári 1929 padol na Slovensku teplotný rekord! Neuveríte, koľko vtedy namerali v Bratislave

VÍGĽAŠ - Slovensko si včera pripomenulo jeden veľký míľnik z hľadiska meteorológie. Keby ste žili pred 93 rokmi, zažili by ste najchladnejší deň v histórii na našom území. Písala sa zima na rozmedzí rokov 1928/1929, pričom zo začiatku to vôbec nevyzeralo na lámanie nejakých rekordov.

Najnižšia teplota na území Slovenska bola doposiaľ zaznamenaná 11. februára 1929 v obci Vígľaš, informuje iMeteo.sk. V jej časti Petruša sa v noci ortuť teplomera zastavila na hodnote -41,0 stupňov Celzia. V tú noc bola podľa miestnych obyvateľov taká zima, že všetky zvieratá museli byť vnútri a obkladali ich slamou a plachtami, aby nezamrzli.

Koniec roka bol ešte teplý

December 1928 bol ešte nadpriemerne teplý. Začiatok roka sa niesol v podobných teplotách, no 10. januára už zima začala ukazovať svoju silu. Do strednej Európy začal prúdiť studený vzduch mohutnej tlakovej výše, ktorej stred sa nachádzal nad severnou a východnou Európou. Extrémna zima začala nastupovať od februára 1929. Nad veľkou Áziou sa v tom období nachádzala mohutná tlaková výš. Zasiahla Škandináviu a rozšírila sa aj do Álp. Nad Kaspickým a Čiernym morom sa v tom čase presúvala tlaková níž. Studený vzduch sa od nich oddelil nad Petrohradom 7. a 8. februára. Odtiaľ sa začal presúvať cez naše územie.

V Bratislave namerali -36 stupňov

V noci 10. februára 1929 boli zaznamenané extrémne nízke teploty na celom Slovensku. Z desať najnižších teplôt na našom území bolo až deväť zaznamenaných práve v túto noc. Chladno bolo aj na juhu Slovenska; napr. v Hurbanove namerali -35 stupňov, Lučenci -34, Nitre -33 a v Bratislave dokonca -36 stupňov. Teplotný rekord zaznamenal vo Vígľaši miestny učiteľ Ján Porsch, ktorý v tom čase pracoval pre poľnohospodársky ústav. Teplotné záznamy značil na hydrologickej stanici osem rokov. Zriadila ju tu rakúska monarchia ešte v roku 1883.