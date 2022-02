Slovák sa nakazil KORONAVÍRUSOM v Južnej Amerike: Astronomické náklady na liečbu! Neprežil

Bývalá vojenská nemocnica na bratislavskej Patrónke by mohla byť užitočná v boji proti koronavírusu (archívne video)

UNIQA riešila vlani veľmi komplikovaný prípad, kedy klient skončil v krajine Južnej Ameriky v nemocnici s ťažkým respiračným syndrómom SARS spôsobeným ochorením COVID-19. "Hospitalizácia s napojením na pľúcnu ventiláciu a následná komplikovaná liečba pridružených infekcií stála 226 000 eur. Žiaľ, pacient nakoniec neprežil. Repatriácia telesných pozostatkov stála takmer 9000 eur," uviedla manažérka poistenia osôb UNIQA Eva Trajboldová.

Podobne komplikovaný prípad preplácala UNIQA v Dubaji, kde hospitalizácia a celková liečba vyšla na 164 000 eur. "V nemocnici skončili po nákaze koronavírusom aj klienti v Indonézii, USA a Srí Lanke. Tieto menej komplikované prípady vyšli rádovo na tisícky eur, vrátane úhrady nákladov karantény v jednom prípade," doplnila Trajboldová.

Galéria fotiek (2) Hospitalizácie na koronavírus

Zdroj: TASR/AP

Poisťovňa preto ľuďom odporúča, aby si pred cestou skontrolovali rozsah krytia liečebných nákladov ochorenia COVID-19 v rámci svojho cestovného poistenia v krajine, do ktorej cestujú. "UNIQA plne kryje vo všetkých platných zmluvách cestovného poistenia prípadné ochorenie covidom-19 aj v štátoch, do ktorých MZV a EZ SR neodporúča z dôvodu šírenia nákazy cestovať. Klient neplatí za poistnú ochranu liečebných nákladov pri covide žiadne prirážky ani sa nemusí pripoistiť. Poistenie kryje v liečebných nákladoch spojených s covidom prípadnú hospitalizáciu, ošetrenie, lieky či repatriáciu späť do SR," uvádza sa v stanovisku.