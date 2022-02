Na Slovensko prišla jar: Teploty atakujú takmer 15 stupňov Celzia! Ako dlho sa zdrží? Jasné slová meteorológov

BRATISLAVA – Dnes je v kalendári 9. február a aj keď by mala byť po správnosti treštiaca zima, vonku to vyzerá, akoby tu už bola jar. Ortuť na teplomeroch vystúpila nad 10 stupňov Celzia a mnohí hrubé zimné bundy vymenili za tenšie, prechodné. Dokedy bude tento stav trvať?

Naposledy sa teploty vyšplhali takto vysoko na Silvestra, kedy atakovali hodnoty 15 stupňov Celzia. Posledné dni boli mimoriadne chladné a premenlivé – jeden deň svietilo slnko, druhý prišla víchrica, ďalší sneženie a takto dookola. Meteorológovia však už na začiatku týždňa hovorili o veľkom oteplení. A to, čo meteorológovia predpovedali, aj dorazilo.

Náhla zmena: V Bratislave opäť snežilo! Nepriaznivé počasie je aj v ďalších mestách

Po vyše mesiaci k nám opäť prišlo rapídne oteplenie, ktoré najmä na krajný západ a juhozápad prinieslo viac ako 10 stupňov Celzia už krátko predpoludním. Aktuálne je najteplejšie v Hurbanove – a to vyše 14 stupňov Celzia. „Teploty budú v nasledujúcich hodinách ešte mierne stúpať. Dodáme - viditeľnosť je dnes výborná a z Bratislavy či okolia možno opäť zazriete rakúske Alpy. Podobná viditeľnosť bude ešte aj v nasledujúcich dňoch,“ napísalo Meteo Slovensko.

Prv ochladenie, potom opäť oteplenie

Nejde však o chvíľkové oteplenie – jarné teploty sa u nás zdržia do konca pracovného týždňa. Vo štvrtok by mali teploty atakovať 13 stupňov Celzia, v Hurbanove a na juhu mierami aj viac. Na zvyšku Slovenska bude tiež netradične teplo – a to od 3 do 8 stupňov Celzia. V piatok podvečer však nad územie Slovenska príde studený front, kvôli ktorému sa chvíľkovo prechodne ochladí. Cez víkend teploty dosiahnu do 5 stupňov Celzia, avšak, v noci budú výraznejšie klesať.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

„Tento studený front k nám síce neprinesie výraznejšie ochladenie, za to však noci budú poriadne chladné, keďže k nám za ním vtiahne tlakovú výš. Ubudne teda oblačnosti ale aj na teplotách. Noci môžu byť počas víkendu citeľne mrazivé a niekde (hlavne na horách) padnú teploty aj pod -15°C. Ako ďalej hovoria numerické modely a avíza, február bude slnečný a teplejší. To sa aj začína potvrdzovať. Po víkende sa totiž naše územie a aj zvyšok strednej Európy dostane späť k teplejšiemu prúdeniu - neraz sa môžeme priblížiť opäť k +15 °C,“ napísal portál Meteo Slovensko. Po víkende by na Slovensko malo prísť ďalšie oteplenie, ktoré prinesie aj teploty vysoko nad 10 stupňov Celzia.

Teploty už húfne stúpajú a počasie na západnom Slovensku pripomína jar. Niet sa čo čudovať, keď sme vo vplyve tlakovej... Posted by Meteo Slovensko on Wednesday, February 9, 2022

Teplo bude v najbližších dňoch aj u našich susedov - v Maďarsku, určite padne aj +20 °C. Predpokladá sa, že sa tak stane v okolí Balatonu. Zhruba 15 stupňov Celzia bude aj v Rakúsku. Pri Viedni teploty dosiahnu najviac okolo +13 °C až +15 °C.