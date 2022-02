Varín bojuje proti Ulici Dr. Jozefa Tisu: PETÍCIA za zmenu názvu! Na históriu nesmieme zabudnúť

Niektorí tvrdia, že je to hanba, iným je to jedno a ďalší sa na to pozerajú z praktického hľadiska - ak sa opäť premenuje ulica, na ktorej bývajú, budú mať okolo toho množstvo papierovačiek. NAKA dokonca obvinila desať poslancov Varína z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Obvinenie neskôr zrušil Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

"Nie každé zdržanie sa konania má však formu trestnoprávne relevantného konania. O trestnoprávne relevantné opomenutie ide len vtedy, ak páchateľ opomenie konanie, na ktoré bol podľa okolností prípadu a svojich pomerov povinný," skonštatoval vtedy Lipšic.

Nezávislá poslankyňa Lenka Ticháková teraz vyzýva ľudí, aby podpísali petíciu za zmenu názvu Tisovej ulice. "Chcela by som poprosiť všetkých, ktorí si uvedomujú, že aj v dnešnej dobe je dôležité pripomínať historické fakty z čias prvého Slovenského štátu, aby podporili iniciatívu premenovať ulicu Dr. Jozefa Tisu. Obec Varín je jedinou obcou na Slovensku, ktorá má ulicu pomenovanú po predstaviteľovi vojnového Slovenského štátu, ktorý bol odsúdený za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a vlastizradu," píše sa v petícii.

"Jozef Tiso bol prezidentom vojnového Slovenského štátu, hlavným veliteľom ozbrojených síl, predsedom HSĽS, najvyšším veliteľom Hlinkovej gardy. Jozef Tiso nesie plnú politickú zodpovednosť za dianie v našej krajine počas druhej svetovej vojny. Podpísal sa pod všetky zákony, ktoré našich spoluobčanov zbavili základných ľudských práv a podpísal aj zákon, ktorým sa spätne zlegalizovali deportácie našich občanov do koncentračných táborov. Taký človek si nezaslúži, aby bola po ňom pomenovaná ulica. Svojim podpisom podporíte snahu o premenovanie Tisovej ulice," dodala poslankyňa.