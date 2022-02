Príjmy do nemocníc rastú už 10 dní! Analytici odkazujú: Nie testovanie, ale vyšetrenie má byť prioritou

archívne video

Podľa analytikov z platformy Dáta bez pátosu nemocnice nestúpajú od pondelka, ako to bolo prezentované, ale už 10 dní "Počet pacientov SPOLU v nemocniciach mal minimum 21. januára, čo je pred 10 dňami. Rastieme už 10 dní. Nie od včera ako to je/bolo mylne prezentované na základe (ešte včera) nepresných údajov," píšu analytici. Dobrou správou však poďla nich je, že akk zrátame minimum všetkých nemocníc v DELTE, dostaneme 1326. Oproti zrátanému maximu v DELTE 4067 je to menej ako tretina.

"Nárast príjmov presne korešponduje so skúsenosťami z iných krajín a prišiel približne 10 dní po náraste počtu pozitívnych prípadov (10.-13. januára). Teraz bude pokračovať, nárast môže byť aj 100% týždenne a počty príjmov sa môžu dostať na 2000. Ale to už začnú rásť aj prepustenia pacientov, ktorí sa v omicrone relatívne rýchlo zotavujú. Nárasty stavu v nemocniach budú výsledkom týchto dvoch tokov. To je dôležité," pripomínajú analytici.

Čo však jednoznačne narástlo, sú počty pozitívnych pacientov. "Nárast počtu pozitívnych prípadov bol v posledných 3 týždňoch v 7 dňovom priemere z 2500 (17.1) na 6500 (24.1.) a na 13000 ku koncu mesiaca (31.7). V populácii dnes máme asi 100 tisíc obyvateľov, ktorí majú pozitívny výsledok z posledných 10 dní z PCR alebo z AG testu. Nepredpokladáme, že by sme pri súčasnej intenzite testovania (ani nie 30 tisíc testov denne) vedeli zvýšiť počty pozitívnych z dnešných 13-15 tisíc. 20 tisíc asi uvidíme do 7-10 dní, ale vyššie sa asi nedostaneme," tvrdia Dáta bez pátosu. V tejto chvíli by podľa nich malo byť prioritov hlavne diagnostikovanie symptomatických pacientoc, ich vyšetrenie a liečenia a nie testovanie.