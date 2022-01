Ďalšie veľké zdražovanie! Od februára si priplatíte aj za zlozvyk: Ceny tohto produktu pôjdu rapídne nahor

BRATISLAVA – Fajčenie je neresť, ktorej sa mnohí nevedia vzdať aj napriek veľkému odhodlaniu. Mnohí čakajú na vhodnú príležitosť. Tá sa však zrejme blíži rýchlejšie, ako by si predstavovali. Od februára totiž opäť stúpnu ceny krabičiek cigariet pre novú daň. A to nielen tie klasické – zdražovanie sa dotkne aj elektronických náhrad!

Od 1. februára opäť nastane zdražovanie. Tentokrát cigariet a tabakových výrobkov, ktoré by podľa odhadov ministerstva financií zdražieť len o pár centov. Predajcovia, ktorých sa toto zdražovanie dotkne sa však búria, že priemerne stúpnu ceny krabičky o 30 centov. To však nie je všetko – ďalšie veľké zdražovanie by malo prísť opäť o rok. Za zvyšovaním cien sú spotrebné dane tabakových výrobkov, pričom je súčasťou dlhodobého plánu pre roky 2022 a 2023.

„Daňové zaťaženie bezdymových tabakových výrobkov bolo v roku 2020 druhé najnižšie spomedzi krajín Európskej únie. Zvyšovaním sadzieb sa pomaly približujeme k priemerným hodnotám cien v krajinách EÚ,” vysvetľuje svoje zámery rezort financií. So zdražovaním by tak do štátnej kasy malo prísť viac peňazí, a to zhruba 179 miliónov eur.

Aj bezdymové alternatívy

Konečné zvyšovanie cien je však v rukách výrobcov. „Ceny určujú výrobcovia a podľa našich odhadov by cigarety od 1. februára mali zdražieť o 0,30 euro. O ostatných tabakových výrobkov ešte nemáme informácie od výrobcov o nákupných cenách,” priblížil Ľubomír Bača, generálny riaditeľ spoločnosti GGT pre portál Pravda. Spoločnosť je najväčším distribútorom cigariet, tabakových výrobkov a doplnkového sortimentu určených na predaj prostredníctvom trafík a novinových stánkov na Slovensku.

Mnohé spoločnosti však zaznamenali v uplynulom roku pokles predaja, čo pripisujú viacerým faktorom. Jedným z nich je podľa ich slov aj avizované zdražovanie. Avšak, do konca marca si môžu spotrebitelia kúpiť cigarety ešte za pôvodné ceny – dovtedy sa totiž staré zásoby musia dopredať. Zdražovanie sa však dotkne aj bezdymových tabakových výrobkov, ako je žuvací tabak či zariadenia na nahrievanie tabaku. Tie pôjdu od februára nahor o 21 percent a v roku 2023 o 17 percent. Nárast ceny tak bude takmer rovnaký, ako v prípade klasických cigariet. Najlacnejšie balenie bezdymovej náplne tak vyjde cez 4 eurá. V roku 2023 to bude už okolo 4,3 eura.

Ďalšie zmeny?

Pre fajčiarov však zlé správy nekončia. V Európskej komisii totiž už prebiehajú prípravy zmeny smernice o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov. To sa týka najmä e-cigarety. „Mnoho štátov vrátane Slovenska neuvaľuje na elektronické cigarety žiadnu spotrebnú daň. Na zahrievaný tabak áno, ale zväčša miernejšiu, ako na tradičné cigarety. Europarlamentný výbor pre boj s rakovinou chce však tento rozdiel zmazať a všetok tabak chce tiež viac zdaniť,” uzavrela Barbara Zmušková z portálu Euractiv s tým, že práve tieto zmeny by mali motivovať fajčiar vzdať sa svojho zlozvyku.