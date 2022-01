Aké bude víkendové počasie? PREDPOVEĎ Uvidíme slnečné lúče, poriadne však prituhne! Na západe aj sneh

Sobota

V noci z piatka na sobotu jasno až polojasno a postupne od západu bude oblačnosti pribúdať. Na západe sa dokonca môže vyskytnúť aj slabé sneženie. Najnižšia nočná teplota dosiahne -5 až -11 stupňov Celzia, v údoliach až do -17 stupňov Celzia.

„Vplyv tlakovej výše od východu zoslabne. Zároveň bude počasie v našej oblasti ovplyvňovať rozsiahla brázda nízkeho tlaku vzduchu tiahnúca sa od Islandu cez strednú Európu až po centrálne Stredomorie,“ napísali meteorológovia z SHMÚ.

Zdroj: predpovede.sk, SHMÚ

Cez deň bude prevažne oblačno, najmä na Zemplíne aj so slabým snežením. Najvyššia denná teplota vystúpi na -3 až 2 stupne Celzia, na horách vo výške do 1500 metrov bude maximálne -7 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne juhozápadný vietor s rýchlosťou do 20 kilometrov za hodinu. Pre sever a časť východného Slovenska vydali meteorológovia aj výstrahy prvého stupňa pred nízkymi teplotami.

Zdroj: predpovede.sk, SHMÚ

Nedeľa

V noci zo soboty na nedeľu bude oblačno a veľmi chladno. Najnižšia nočná teplota dosiahne -3 až -9 stupňov Celzia, v údoliach až do -16 stupňov Celzia. „V brázde nízkeho tlaku vzduchu od západu postúpi do strednej Európy oklúzny front, ktorý sa bude v našej oblasti rozpadávať,“ informovali meteorológovia.

Zdroj: predpovede.sk, SHMÚ

Cez deň bude rovnako oblačno, na západe aj so snehovými prehánkami či snežením. Najvyššia denná teplota vstúpi na -3 až 2 stupne Celzia, na juhu Podunajskej nížiny aj teplejšie. Fúkať bude prevažne slabý juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 45 kilometrov za hodinu. Pre časť východného Slovenska vydali meteorológovia aj výstrahy prvého stupňa pred nízkymi teplotami.

Zdroj: predpovede.sk, SHMÚ

Pondelok

Začiatok týždňa bude rovnako chladný, ako bol víkend. Pondelok bude oblačný až zamračený so snežením či mrholením, najmä v nížinách. Výnimočne sa môže tvoriť aj poľadovica. Najnižšia nočná teplota dosiahne -2 až -7 stupňov Celzia, v údoliach až do -12 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 0 až 5 stupne Celzia, na Orave a Spiši a pod Tatrami do -3 stupne Celzia. Fúkať bude slabý severný vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 45 kilometrov za hodinu.

Zdroj: predpovede.sk