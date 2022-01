Trnavský doubledecker či nehoda BMW a sovietského tanku: Policajti zverejnili top kuriozity roku 2021!

Rok 2021 bol bohatý na rôzne príhody. Ľuďom sa najviac vryli do pamäte rôzne hoaxy a dezinformácie, ktoré zamestnávali kompetentných a policajtov, ktorí sa ich snažili vyvracať. Okrem toho však policajti zbierali aj TOP kuriozity, ktoré sa behom roka stali na slovenských cestách. Medzi nimi aj najbizarnejšie dopravné situácie či dopravné kolízie.

V top trojke najkurióznejších dopravných nehôd sa umiestnil vodič, ktorý opäť dosvedčil, že výrok „na východe nič nie je“ je výmysel - na mol opitý totiž zaspal za volantom a skončil na poli. "38-ročný vodič viedol vozidlo po ceste v smere od obce Hozelec do mesta Poprad. Aj z dôvodu nevenovania sa plne vedeniu vozidla a nesledovania situácie v cestnej premávke zišiel s vozidlom do poľa, kde zostal stáť," napísali policajti s tým, že táto situácia natoľko vodiča vyčerpala, že vo vozidle zaspal. Zobudila ho až privolaná policajná hliadka, ktorá po nehode vodičovi urobila test na alkohol. Výsledok prekvapil aj samotných mužov zákona - výsledok presiahol 2,5 promile!

Zdroj: FB / Polícia Slovenskej republiky

V rebríčku skončila aj vodička, ktorej nehoda pripomínala scénu z hororového filmu. Dve hodiny sa totiž nevedela dostať z auta, ktoré sa potápalo. "Policajti našli skoro ráno už len zatopené auto v Kunovskej priehrade. Na mieste zistili, že vodička na aute Škode Felícia v úseku medzi obcou Sobotište a Senica nezvládla riadenie, zišla mimo cestu a skončila vo vode. Asi po 2 hodinách z auta sama vyšla a požiadala o pomoc okoloidúce auto. Žene sa ako zázrakom nič vážnejšieho nestalo, pre silné podchladenie skončila nakoniec v myjavskej nemocnici!" pripomenuli policajti.

Zdroj: FB / Polícia Slovenskej republiky

Ďalšia kuriózna situácia sa opäť stala na východe Slovenska. 18-ročná vodička BMW, ktorá narazila do historickej pamiatky - sovietskeho tanku. "V smere od obce Dargov na obec Košický Klečenov, pričom po prejazde tiahlej ľavotočivej zákruty, pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky stratila na namrznutej, z časti zasneženej vozovke kontrolu nad vozidlom, zišla mimo vozovku, kde prednou časťou narazila do betónového obrubníka príjazdovej cesty k odpočívadlu," uviedli policajti s tým, že v jazde následne pokračovala cez zatrávnenú plochu a prednou časťou vozidla narazila do betónového podstavca historickej pamiatky.

Zdroj: FB / Polícia Slovenskej republiky

Najbláznivejšie príhody na slovenských cestách

Policajti sa však okrem nehôd pozreli aj na najbláznivejšie príhody na slovenských cestách za rok 2021. Medzi nimi aj nehodu 9-ročného chlapca, ktorý si sadol za volant auta, ktoré malo odomknuté pravé zadné dvere. Neváhal ani chvíľu a do auta nasadol. "Následne odistil ručnú brzdu a vyradil zaradený rýchlostný stupeň. Vozidlo v mierne svahovitom teréne začalo samovoľne cúvať, stálo sa neovládateľným, až napokon narazilo do garáže. Po náraze si chlapec otvoril dvere na strane vodiča a z miesta odišiel," napísali policajti s tým, že nehoda sa stala v okrese Rožňava.

Zdroj: FB / Polícia Slovenskej republiky

Rovnako sa v štatistike objavil známy trnavský doubledecker - v Anglicku ide o mimoriadne obľúbený dvojposchodový autobus, pri Trnave však ide o auto, ktoré na svojej streche viezlo iné auto určené na zošrotovanie. Situácia sa stala na juhovýchodnom obchvate Trnavy a celá vec doteraz nie je vyriešená. "Už teraz je ale zrejmé, že vodič je podozrivý z priestupku v doprave," vysvetlili policajti.

Zdroj: FB / Polícia Slovenskej republiky

V roku 2021 sa stala aj ďalšia bizarná situácia - policajti totiž neverili vlastným očiam, keď sa na ceste objavilo auto bez čelného skla, motora a s nefungujúcimi svetlami. Túto kuriozitu objavili v Želiezovciach, pričom podľa ich slov sa s ničím takým ešte nestretli.

Zdroj: FB / Polícia Slovenskej republiky

"V „kokpite“ sedel dokonca šofér s prilbou. Boli svedkami vlečenia motorového vozidla zn. Felícia bez čelného skla, bez funkčných svetiel a motora. Vodič vlečeného vozidla však aspoň myslel na svoju bezpečnosť, pretože na hlave mal nasadenú prilbu a oblečenú mal bundu s reflexnými prvkami," napísali policajti s tým, že obe vozidlá následne sprevádzali k najbližšiemu autovrakovisku. A to z dôvodu, že na vlečenom aute nefungovali ani smerovky či brzdové svetlá. "Taktiež bola uložená pokuta vo výške 50,- Eur," uzavreli.