Obvinená Plačková si s manželom užíva Vianoce v Mexiku: Jej advokát hlási každú dovolenku polícii!

Zuzana Plačková a jej manžel René Strauzs po rozhodnutí sudcu Pulmana

archívne video

Koncom septembra zažila samozvaná kráľovná instagramu aj so svojím manželom poriadny šok. Do ich nového domu v Miloslavove vtrhli kukláči a bývalú playmate zadržali. Spolu s ňou v putách skončil aj jej manžel René Strauzs. Obidvoch obvinili z drogovej trestnej činnosti a z účasti v zločineckej skupine. Plačková a Strausz mali predávať kokaín.

V cele policajného zadržania strávili dva dni a nakoniec sa postavili pred sudcu, ktorý rozhodoval o tom, či budú stíhaní väzobne. Ten nakoniec manželov pustil na slobodu. Plačková odvtedy pokračuje vo svojom luxusnom živote. Mnohí sa čudovali aj tomu, že napriek tomu, že je obvinená, cestuje rovnako, ako predtým.

Informuje vyšetrovateľa

O Plačkovej väzbe mal ešte rozhodovať Najvyšší súd, pretože prokurátor proti rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu podal sťažnosť. Neskôr ju však stiahol. "Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry zobral dňa 4. októbra späť sťažnosť voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu o nevzatí obvinených R. S. a Z. S. P. do väzby. Po analýze trestnej veci sa stotožnil s názorom sudcu pre prípravné konanie," informoval vtedy Dalibor Skladan, hovorca generálnej prokuratúry.

Zdroj: Ján Zemiar

Prokuratúra však stíhanie nezastavila a Plačková so Strauszom sú tak stále obvinení. Podľa denníka Sme, Úrad špeciálnej prokuratúry zatiaľ nerozhodol ani o sťažnosti proti obvineniu, ktoré podal Plačkovej advokát Martin Pohovej.

Vysvetľuje to tým, že posudzoval osem iných sťažností zo skupiny pätnástich obvinených. Všetky zamietol. "O ďalších sťažnostiach prokurátor rozhodne v ďalšom období," povedal Dalibor Skladan. Dodal, že dozorový prokurátor robí viaceré ďalšie úkony v prípade. Plačkovej tak stále hrozí 20 až 25 rokov väzenia.

Keďže ju súd do väzby nevzal a ani jej ju nehradil žiadnymi inými prostriedkami, Plačková môže voľne cestovať. To využíva v hojnej miere a od jej zadržania bola v zahraničí už niekoľkokrát. Influencerka sa rozhodla, že aj Vianoce strávi mimo rodnej krajiny a vybrala sa do Mexika. S fotkami sa, ako vždy, pochválila na sociálnej sieti.

Zdroj: Instagram/queen.plackova

Zdroj: Instagram/queen.plackova

Jej advokát Martin Pohovej však o každej jej dovolenke informuje vyšetrovateľa. "Vždy to dávam na vedomie vyšetrovateľovi. Je to nad rámec mojej povinnosti, no robím to preto, aby nevznikla nejaká dezinterpretácia toho, čo sa deje," vysvetlil advokát pre Sme.