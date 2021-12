Tieto sviatky sú postavené na hlavu: Zdravie je vždy na prvom mieste! COVID nám bráni v stretnutiach

BRATISLAVA - Už druhý rok sú podľa poslankyne SaS sviatky postavené na hlavu. Mali by sme sa stretávať s blízkymi, no nemôžeme. Strach je podľa nej pochopiteľný, keďže COVID spôsobuje ťažký priebeh a okolo nás je mnoho zlého.

"Tieto a minuloročné vianočné sviatky sú akoby postavené na hlavu," povedala pre Topky Halgašová. Je to čas, ktorý máme stráviť v kruhu svojich najbližších, no nemôžeme. Tak, ako každý rok, aj tento bude tráviť sviatky so svojou najbližšou rodinou, žiadne návštevy nepripadajú do úvahy.

Zdravie je vždy na prvom mieste

"Na Silvestra rovnako. Asi to naozaj budem musieť vyriešiť len spomienkami. Je to pre mnohých asi frustrujúce, ale zdravie je vždy na prvom mieste. Žiaľ, pre mňa budú tohoročné sviatky smutné, pretože v lete nás opustila moja mama, ktorá bola súčasťou našej rodiny," opísala Halgašová.

Zdroj: archív J. H.

Keďže je potravinárka, zameriava sa na potravinové darčeky, najmä na špeciality, ktoré každého potešia. "Nie som zástanca drahých darčekov, je to skôr o symbolike. Na celú rodinu miniem na darčeky približne 500 eur. Som očkovaná, takže nemám problém nakupovať v kamenných obchodoch a tie aj chcem v tomto ťažkom čase podporiť," povedala s tým, že jej prekáža, že sa musíme báť neobmedzene stretávať.

Sviatky by nemali byť o prejedaní sa

"Ten strach je pochopiteľný, pretože vírus spôsobuje ťažký priebeh ochorenia a množstvo úmrtí. Počas roka sa dozvedáme o úmrtiach namiesto pozitívnejších udalostí, akými sú stužkové slávnosti, promócie, svadby a narodenia detí. To je desivé," myslí si. Vianočné dobroty som zvykla piecť sama, no časť si delila s mamou. "Žiaľ, už je všetko inak a vyhľadala som si jej recepty, aby som mohla napiecť aj jej tradičné koláčiky. Ja to mám podelené. Pokiaľ ide o pečenie, tak dodržiavam tradíciu a pečiem pre každého to, čo má rád," povedala.

Zdroj: archív J. H.

Na stole nemôžu chýbať medovníky, ďumbierniky, linecké kolieska zlepované lekvárom, vanilkové rožky, ale ani výnimočne dobré orechovo-kakaové koláčiky. "A áno, radšej si zorganizujem čas tak, aby som sa jednak nenaháňala, jednak aby si každý mohol „uchmatnúť“ voľačo už vopred. Veď sviatky by nemali byť o prejedaní," uviedla s tým, že len makovo-višňovú štrúdľu pečie o deň skôr.

Zdroj: archív J. H.

"Pokiaľ však ide o klasickú večeru, tak tu až taký tradičný prístup nemám. Kapustnica áno, tá musí byť. Pokiaľ ide o rybu, tak experimentujem. Každý rok sa snažím pripraviť prekvapenie v podobe inej ryby a na iný spôsob. K tomu domáci chlieb a vôbec to nemusí byť zemiakový šalát. Domáce práce máme podelené. Manžel sa stará o kúpu stromčeka, deti obyčajne stromček zdobia, ja pečiem a varím a potom už všetci spolu večeriame," dodala.