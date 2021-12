VEĽKÝ PREHĽAD, ako získať 200 a 300 za očkovanie! Pozor na dátumy, situáciu vám skomplikuje aj vakcinácia v zahraničí

Kedy mám nárok na finančnú pomoc?

Na finančnú pomoc má nárok automaticky každý, kto má 60 a viac rokov, alebo 60 rokov dovŕší do 31. decembra 2021. Podmienkou je tiež trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a zaočkovanie sa na území Slovenskej republiky do konca roka akoukoľvek dávkou (prvou, druhou alebo treťou) proti ochoreniu COVID-19, na ktorú má aktuálne nárok.

Kedy sa môžem dať zaočkovať treťou dávkou?

Podľa usmernenia rezortu zdravotníctva môže byť tretia posilňovacia dávka podaná už 3 mesiace od druhej, hoci pôvodne to bolo až 6 mesiacov. Z tohto dôvodu bude mať na finančnú pomoc v plnej výške 300 eur nárok väčší počet seniorov. Na plnú výšku pomoci je potrebné zaočkovať sa do 31. decembra 2021, alebo sa aspoň do tohto dátumu zaregistrovať na internetovej stránke korona.gov.sk. Očkovanie je následne potrebné absolvovať najneskôr do 15. januára 2022.

Zdroj: TASR/AP Photo/Alastair Grant, File

Čo ak ešte nie som očkovaný ani jednou dávkou, no mám 60+ rokov a plánujem sa dať zaočkovať? Môžem aj ja dostať 300 eur?

Nie, 300 eur už teraz nedostanete. Ale v prípade, ak sa prvou dávkou dvojdávkovej vakcíny (Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNtech alebo Spikevax od spoločnosti Moderna Biotech) zaočkuje najneskôr do 31.decembra 2021, respektíve sa do toho dátumu zaregistruje na stránke korona.gov.sk, máte nárok na 200 eur. Očkovanie musíte ale absolvovať do 15. januára 2022.

Čo ak som zaočkovaný prvou dávkou? Na akú sumu mám nárok?

Na finančnú pomoc má nárok každý 60+, kto sa zaočkoval prvou dávkou dvojdávkovej vakcíny od 25. novembra 2021. Ak ste sa zaočkovali prvou dávkou skôr, musíte sa druhou dávkou zaočkovať do 31. decembra 2021, respektíve sa do toho dátumu musíte aspoň zaregistrovať na stránke korona.gov.sk a očkovanie absolvovať najneskôr do 15. januára 2022. V tomto prípade máte automatický nárok na 200 eur.

Zdroj: thinkstock.com

Mám nárok na finančnú odmenu aj v prípade, ak sa dám zaočkovať jednodávkovou vakcínou Janssen?

Áno, ale na finančnú pomoc vo výške 200 eur budete mať nárok iba v prípade, ak sa najneskôr do 1. marca 2022 preočkujete posilňovacou dávkou. Preočkovanie vakcíny Janssen sa odporúča po 8 týždňoch.

Vek 60 rokov som dovŕšil až potom, ako som bol už zaočkovaný. Dostanem aj ja peniaze?

Áno. Každý, kto dovŕšil alebo dovŕši 60 rokov najneskôr 31. decembra 2021, má automaticky nárok na finančnú pomoc bez ohľadu na to, či bol očkovaný ešte ako 59-ročný alebo až 60-ročný.

Zdroj: FB / Bratislavský kraj

Som zaočkovaný dvomi dávkami, no očkovanie treťou dávkou som neabsolvoval, lebo som medzičasom prekonal Covid-19. Dostanem v takom prípade peniaze?

Ak ste druhú dávku absolvovali po 30. júne 2021, máte automaticky nárok na finančnú pomoc vo výške 200 eur a to aj bez absolvovania tretej dávky. Ak ste druhú dávku absolvovali pred týmto dátumom, podmienkou na získanie finančnej pomoci, v tomto prípade 300 eur, je absolvovanie aj tretieho očkovania do konca roka, respektíve zaregistrovania sa do konca roka internetovej stránke korona.gov.sk a absolvovanie 3. dávky očkovania do 15. januára 2022. Samotné prekonanie ochorenia nie je kontraindikácia očkovania. Podľa aktuálneho usmernenia je možné podať tretiu dávku 3 mesiace od prekonania ochorenia alebo podaní monoklonálnych protilátok. To znamená, že každý, kto prekonal ochorenie do 15. októbra 2021, sa môže do 31. decembra 2021 zaregistrovať na tretiu dávku a do 15. januára 2022 ju aj absolvovať.

Nemôžem sa očkovať zo zdravotných dôvodov. Dostanem peniaze?

Nie. Podľa aktuálneho znenia zákona musíte splniť podmienku očkovania.

Ak splním podmienky na to, aby som dostal peniaze, musím o ne ešte niekde špeciálne žiadať alebo sa registrovať?

Nie. Finančnú pomoc dostanete automaticky a bezodkladne.

Zdroj: FB / Bratislavský kraj

Ako mi budú peniaze doručené?

Na základe údajov od NCZI vám bude automaticky poštou doručená poštová poukážka na sumu, na ktorú máte nárok a to „do vlastných rúk.“ Poukážku si môžete potom klasicky zameniť za hotovosť na každej pošte. Potrebovať budete, samozrejme, doklad totožnosti.

Môžu mi peniaze poslať aj priamo na účet?

Nie. Vyplatenie formou poštovej poukážky je momentálne jediné možné legálne riešenie, ktoré zabezpečí čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie vyplatenie pomoci. Akékoľvek iné technické riešenie či zapojenie ďalších subjektov (ako napr. Sociálna poisťovňa či bánk) by si vyžadovalo oveľa dlhší čas na prípravu alebo zmenu zákonov, čo by výrazne oddialilo vyplácanie finančnej pomoci.

Môžem sa dať zaočkovať aj bez registrácie?

Áno, ale v tomto prípade treba myslieť na to, že registrácia iným spôsobom ako cez internetovú stránku korona.gov.sk (NCZI) - napr. e-mailom, telefonicky alebo priamo v konkrétnom vakcinačnom centre či ambulancii - nie je považovaná podľa tohto zákona o finančnej pomoci za registráciu. To znamená, že ak sa zaregistrujete iným spôsobom, musí očkovanie absolvovať do 31. decembra 2021.

Zdroj: SITA/Marko Erd

Zaočkoval som sa v zahraničí, no trvalý pobyt mám na Slovensku a som tiež občanom Slovenskej republiky. Mám aj tak nárok na peniaze?

Nie, keďže jedna z podmienok je absolvovanie očkovania na území Slovenskej republiky. Iba v tomto prípade má totiž NCZI kompletné údaje o očkovaní aj očkovanom, na základe ktorých bude finančná pomoc kontrolovaná a vyplácaná.

Neexistuje výnimka?

Existuje, dôležité však je, kde ste dostali poslednú vakcínu. Ak to bolo na území Slovenska, nárok na finančnú pomoc máte, keďže NCZI bude disponovať údajom o vašom poslednom očkovaní. V praxi to teda platí vtedy, ak ste prvú dávku absolvovali v zahraničí a druhú na Slovensku, alebo napríklad prvé dve dávky v zahraničí a tretiu na Slovensku.

Môže sa táto finančná pomoc kombinovať?

Nie. Buď máte po splnení podmienok nárok na 200 eur, alebo na 300 eur. Vyplatená vám bude však iba jedna z týchto čiastok.

Bude táto suma ešte zdanená?

Nie. Keďže ide o pomoc, dostanete ju v plnej výške 200, respektíve 300 eur.